От «Острова фортов» до перекрытого Невского: 39 маршрутов меняют путь, а Кронштадт становится доступнее
Уехать в Кронштадт на выходных станет проще. Самый популярный маршрут — автобус №101 — с 9 мая начинает ходить чаще.
Раньше в субботу и воскресенье рейсов было меньше, чем в будни. Теперь разницы не будет. Автобусы будут курсировать с одинаковой частотой в любой день недели, сообщили в пресс-службе комитета по городскому транспорту..
Это отличная новость для тех, кто хочет погулять в парке «Остров Фортов», зайти в Морской собор или дойти до «Летней пристани». Теперь не придется подолгу стоять на остановке в ожидании забитого автобуса.
Праздничные перекрытия: центр города «встанет»
Если вы планируете поездку в центр Петербурга 9 мая, будьте внимательны. Из-за празднования Дня Победы маршруты изменят почти у 40 видов транспорта.
Центр города будут перекрывать дважды:
- С 06:00 до 16:00 — на время парада и утренних мероприятий.
- С 20:00 до 23:00 — на время праздничного салюта.
В это время многие автобусы и троллейбусы поедут в объезд или сократят свой путь. Если ваша цель — Невский проспект или набережные, лучше пересесть на метро. Это сэкономит вам и нервы, и время.
Какие номера изменят маршрут?
Список внушительный. В него попали:
- Автобусы: № 2, 3, 7, 8, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 58, 65, 74, 76, 105, 132, 141, 181, 191, 253, 290.
- Троллейбусы: № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 42.
- Трамвай: № 3.
Большинство из них просто не смогут проехать по привычным участкам Невского, Литейного и Суворовского проспектов.
