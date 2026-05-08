Российский город, основанный в 1927 году: родина советской туалетной бумаги - где находится, что посмотреть

Небольшой, но очень уютный город России

В России есть множество небольших городов, которые не пользуются популярностью у туристов. Но даже в таких местах есть что посмотреть. Предлагаем отправиться в путешествие в Сясьстрой.

Где находится

Город расположен в Ленинградской области, но о нем не знают даже некоторые жители региона. В Сясьстрое проживает всего 12 000 человек.

Чем уникален

"Именно этот город с телеграфным названием можно считать оплотом целлюлозной промышленности и родиной советской туалетной бумаги. Здесь еще пока жив не только каменный, но и деревянный конструктивизм, а берега реки Сясь, давшей название городу, могут похвастаться шикарными песчаными пляжами", - сообщает канал "Путешествия по городам и весям".

На территории Сясьстроя в советские годы был построен Целлюлозно-бумажный комбинат. Начало его строительства пришлось на 1926 год, при этом первая линия предприятия начала свою работу спустя 2 года. В это время активно начал развиваться и сам город.

Исторический район Сясьстроя

Здесь можно увидеть Сяськие Рядки - в прошлом это поселение было рыбацким. Тут Петр I основал Сяськую верфь, с которой началось основание Балтийского флота. Также в этих местах командовал учениями полководец Александр Суворов.

Что посмотреть

"Из дореволюционных построек здесь сохранился усадебный дом местного купца Василия Каялина, возведенный в 1907 году. На данный момент здание разрушается, так как оно является заброшенным. Успенская церковь 1751 года выпуска восстановлена и действует. Колокольню к ней пристроили уже в XIX веке", - рассказывает источник.

Важной достопримечательностью города являются местные каналы. За ними начинается Ладожское озеро. Стоит обязательно посетить пешеходный мост через Валгомку, парк "Сосновый бор", смотровую башню, находящуюся на берегу.

Сясьстрой - родина туалетной бумаги

Именно в этом городе начали производить первую туалетную бумагу. Для комбината закупили необходимое оборудование, после чего запустили процесс производства. Стоит отметить, что советские жители не сразу начали скупать туалетную бумагу, из-за чего приходилось даже выпускать рекламу.

