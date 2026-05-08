Тоннель под усадьбой и мост над путями: как магистраль М-15 прорубит окно к КАДу сквозь историю и пробки

Магистраль М-15 — один из важнейших проектов для юго-запада города.

Те, кто живет в «Балтийской жемчужине», «Солнечном городе» или Новоселье, знают цену времени. Каждое утро здесь превращается в квест «выберись из района».

Огромные жилые кварталы растут как грибы, а дорог катастрофически не хватает. Единственное спасение, о котором говорят уже годы — это строительство магистрали М-15.

Куда пойдет дорога?

Задумка масштабная. Трасса М-15 должна стать полноценным дублером загруженных улиц.

Маршрут выглядит так: Она начнется от проспекта Героев, пройдет по улице Маршала Мерецкова, «прошьет» Петергофское шоссе и проспект Ветеранов, а в итоге упрется прямиком в КАД, пишет "Росбалт".

Это будет не просто асфальтовая лента, а сложный инженерный объект. В планах — тоннель, современные развязки и мост (путепровод) через железную дорогу.

Парки против асфальта: почему всё так медленно

Основная загвоздка — во втором этапе строительства. Дорога должна пройти между Петергофским шоссе и проспектом Ветеранов. Но именно там находятся старинные усадьбы «Елизино», дача Миниха и парк Новознаменка.

Это охранные зоны, которые нельзя просто закатать в бетон. Чтобы не портить исторический облик, инженеры планируют пустить дорогу в тоннеле.

Но это дорого и технически сложно, поэтому окончательного решения до сих пор нет. Проектировщики буквально пытаются «пройти между капельками», чтобы и дорогу построить, и памятники культуры сохранить.

Кошмар в Сергиево

Сейчас весь транзитный поток идет через Сергиево (бывший поселок Володарский). Представьте: тысячи машин ежедневно едут по узким улочкам мимо частных домов.

Магистраль М-15 должна забрать весь этот трафик на себя. Новый путепровод над путями позволит водителям не стоять перед шлагбаумом, а жителям Сергиево — наконец-то выдохнуть.

Когда поедем?

Вот тут начинаются плохие новости. По Генплану срок реализации проекта — до 2040 года.

Первый участок (от Адмирала Черокова до Петергофского шоссе) только проектируют. Закончить бумажную работу должны к концу 2026 года.

Второй и третий этапы пока остаются в отдаленной перспективе.

Местные жители и депутаты в один голос говорят: ждать еще 15 лет нельзя. Районы задыхаются уже сегодня. С каждой новой сданной высоткой пробки становятся только длиннее.

Пока проект на бумаге, водителям остается только запасаться терпением и надеяться, что стройку ускорят. Ведь для огромного района эта дорога — не роскошь, а единственный способ не превратиться в одну большую стоянку.

