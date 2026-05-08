Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи
Опытные садоводы приобретают семена заблаговременно, однако некоторые сорта огурцов не поздно купить и сейчас. Ведь первые плоды могут быть собраны всего через 45 дней. Расскажу об одном из них, который стал моим фаворитом в прошлом году.
«Царский F1» является раннеспелым сортом с периодом созревания от 45 до 49 дней. Он идеально подходит для выращивания как в тепличных условиях, так и в домашних условиях на подоконнике.
Плоды характеризуются цилиндрической формой, тонкой кожицей и сочной, слегка сладковатой мякотью. Длина плодов составляет 9-12 см, масса — до 110 г. Урожайность достигает 19,0-20,0 кг/м².
Помимо высокой урожайности, сорт «Царский F1» обладает устойчивостью к вирусу обыкновенной мозаики и кладоспориозу.
Среди преимуществ сорта отмечу не только высокую урожайность и превосходные вкусовые качества, но и пучковое образование завязей.
Если сравнивать с урожаем других раннеспелых гибридов, огурец «Царский» — самый урожайный даже при том, что плодоносить начинает чуть позднее остальных.
