Городовой / Полезное / Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без банальных помидоров: какой салат приготовить к шашлыку Город
Салат за 5 минут, который съедают раньше горячего: ничего варить не нужно, а вкус потрясающий Полезное
9 мая в метро: почему стоит забыть про привычные маршруты и как уехать домой после салюта Город
Надоевшим муравьям – обязательно: использую ТОП-3 «дедовских» метода борьбы с вредителем – бьют по инстинктам Полезное
Нежнее "Медовика" и проще многих тортов: сметанник, который исчезает за вечер Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи

Опубликовано: 8 мая 2026 21:06
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи
Затмит всех конкурентов: этот сорт огурцов созревает всего через 45 дней – зеленцы без горечи
Городовой ру
Семена этого сорта еще можно найти в продаже

Опытные садоводы приобретают семена заблаговременно, однако некоторые сорта огурцов не поздно купить и сейчас. Ведь первые плоды могут быть собраны всего через 45 дней. Расскажу об одном из них, который стал моим фаворитом в прошлом году.

«Царский F1» является раннеспелым сортом с периодом созревания от 45 до 49 дней. Он идеально подходит для выращивания как в тепличных условиях, так и в домашних условиях на подоконнике.

Плоды характеризуются цилиндрической формой, тонкой кожицей и сочной, слегка сладковатой мякотью. Длина плодов составляет 9-12 см, масса — до 110 г. Урожайность достигает 19,0-20,0 кг/м².

Помимо высокой урожайности, сорт «Царский F1» обладает устойчивостью к вирусу обыкновенной мозаики и кладоспориозу.

Среди преимуществ сорта отмечу не только высокую урожайность и превосходные вкусовые качества, но и пучковое образование завязей.

Если сравнивать с урожаем других раннеспелых гибридов, огурец «Царский» — самый урожайный даже при том, что плодоносить начинает чуть позднее остальных.

Ранее мы рассказали, какой сорт огурцов отличается отличной лежкостью.

Полезное