За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков

Чтобы обеспечить себя большим урожаем огурцов, очень важно создать благоприятные условия для их роста и развития, начиная с подготовки почвенного субстрата.
Агроном Ксения Давыдова рассказала, что для достижения обильного плодоношения необходимо придерживаться простого алгоритма ухода. За двое суток до предполагаемой посадки рекомендуется провести термическую обработку грядок путем полива кипятком.
Вслед за этим следует приготовить раствор, состоящий из одной столовой ложки медного купороса, разведенной в ведре воды, и обработать им почву. Такая процедура способствует дезинфекции грунта и уничтожению потенциальных вредителей, находящихся в стадии покоя.
После вышеперечисленных мероприятий грядки следует накрыть пленкой. После высадки рассады необходимо провести подкормку. Для этого 100 граммов дрожжей разводят в ведре воды и оставляют для ферментации. Затем в полученный раствор добавляют один литр молока. Полученную смесь используют для полива растений из расчета один стакан на куст.
Применение этих мер по уходу позволит добиться отменных результатов по урожайности.
Ранее мы рассказали, почему у клубники сохнут завязи.