Сажаю огурцы «белорусским» способом – и урожай бьет все рекорды: зеленцы собираю до осенних заморозков

Любой огородник стремится получить богатый урожай овощных культур. И у каждого дачника есть собственный секрет по выращиванию огурцов или томатов. Агроном Ксения Давыдова поделилась "белорусским" приемом по культивированию огурцов.

Для начала необходимо подготовить следующие компоненты:

перегной;

древесную золу;

кипяток;

семена.

Подготовка к посадке

Сначала необходимо подготовить грядки размером 2 м в длину и 60–70 см в ширину. Лунки выкапываются в шахматном порядке, чередуя одну, две и снова одну лунку, с интервалом 60 см между ними. Учитывая, что почва на участке тяжелая, суглинистая, особое внимание уделяется внесению удобрений.

Подготовка каждой лунки осуществляется следующим образом: формируется углубление на 10 см, на дно которого бросается горсть перегноя, две ложки золы и горсть земли, после чего все компоненты тщательно перемешиваются.

Посадка семян

Кажую лунку нужно залить кипятком, выдержать в течение 5–10 минут и добавить 5–7 семян огурцов. После этого необходимо присыпать семена землей без последующего полива.

При прогнозе низких ночных температур рекомендуется укрыть лунку пленкой, которую следует удалить утром. Эту процедуру повторять до появления всходов.

Поливать лучше всего по вечерам, когда солнце спрячется и на грядку будет падать тень.

"Этот способ посадки я уже испробовала на своем огороде. Семена дружно начали всходить через неделю, несмотря на то, что сажала разные по срокам всхожести", – рассказала агроном.

