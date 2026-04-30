Вверх или вниз кончиком: агроном объяснила главную ошибку при посеве семян тыквенных культур – можно не дождаться урожая

Совсем скоро огородники приступят к посеву семян огурцов, кабачков и тыквы. Крупные семена тыквенных культур обычно высаживаются вертикально, острым концом вверх или вниз. Агроном Ксения Давыдова объяснила, почему этот метод является ошибочным.
В чем заключается ошибка
При вертикальной посадке всходам значительно сложнее освободиться от жесткой семенной оболочки. Это может привести к прорастанию вглубь почвы или появлению на поверхности с нераскрытыми семядольными листьями.
Всходы расходуют избыточную энергию на корректировку положения под землей и испытывают затруднения из-за оставшейся оболочки.
Сажаем семена правильно
Плоские семена огурцов, тыкв и кабачков следует всегда размещать в лунке строго горизонтально. Корневая система естественно развивается вниз, а стебель — вверх. При этом оболочка легко отделяется, оставаясь в почве. Семядольные листья появляются на поверхности чистыми и полностью раскрытыми.
