Вверх или вниз кончиком: агроном объяснила главную ошибку при посеве семян тыквенных культур – можно не дождаться урожая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шинкую пекинку и заворачиваю в лаваш: нашёл вариант быстрой и сытной закуски к праздничному столу Полезное
Звуки, которые ждал Невский: как «Опера на балконе» вновь превращает обычную субботу в праздник Город
Где в Петербурге жить хорошо: почему 17% всех арендных квартир съехались в один район Город
Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки Полезное
Где на Крестовском острове находится ресторан «Карл и Фридрих»? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вверх или вниз кончиком: агроном объяснила главную ошибку при посеве семян тыквенных культур – можно не дождаться урожая

Опубликовано: 30 апреля 2026 19:15
 Проверено редакцией
Вверх или вниз кончиком: агроном объяснила главную ошибку при посеве семян тыквенных культур – можно не дождаться урожая
Вверх или вниз кончиком: агроном объяснила главную ошибку при посеве семян тыквенных культур – можно не дождаться урожая
Городовой ру
Агроном дала рекомендации по посеву тыквенных культур

Совсем скоро огородники приступят к посеву семян огурцов, кабачков и тыквы. Крупные семена тыквенных культур обычно высаживаются вертикально, острым концом вверх или вниз. Агроном Ксения Давыдова объяснила, почему этот метод является ошибочным.

В чем заключается ошибка

При вертикальной посадке всходам значительно сложнее освободиться от жесткой семенной оболочки. Это может привести к прорастанию вглубь почвы или появлению на поверхности с нераскрытыми семядольными листьями.

Всходы расходуют избыточную энергию на корректировку положения под землей и испытывают затруднения из-за оставшейся оболочки.

Сажаем семена правильно

Плоские семена огурцов, тыкв и кабачков следует всегда размещать в лунке строго горизонтально. Корневая система естественно развивается вниз, а стебель — вверх. При этом оболочка легко отделяется, оставаясь в почве. Семядольные листья появляются на поверхности чистыми и полностью раскрытыми.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью