Где выгоднее всего заправиться в Петербурге: цены на 92-й, 95-й и дизель

15 июня 2026 года в Петербурге сложились определенные цены на топливо. Средняя стоимость литра Аи-92 — 65,02 рубля, Аи-95 — 70,46 рубля, дизеля — 79,43 рубля. Но на разных заправках цифры могут различаться на несколько рублей.
"РОСБАЛТ" сообщил, где топливо дешевле, а где дороже.
Средние цены по крупным сетям
Газпромнефть: Аи-92 — 64,41 руб., Аи-95 — 69,41 руб., ДТ — 78,51 руб.
Лукойл: Аи-92 — 65,20 руб., Аи-95 — 71,43 руб., ДТ — 79,00 руб.
Роснефть: Аи-92 — 64,32 руб., Аи-95 — 69,27 руб., ДТ — 79,69 руб.
Татнефть: Аи-92 — 64,55 руб., Аи-95 — 65,79 руб., ДТ — 78,72 руб.
Teboil: Аи-92 — 64,71 руб., Аи-95 — 69,79 руб., ДТ — 79,21 руб.
Киришиавтосервис (Сургутнефтегаз): Аи-92 — 64,81 руб., Аи-95 — 69,72 руб., ДТ — 79,58 руб.
Где дешевле
Реальные цены на конкретных АЗС часто ниже средних. Самые выгодные предложения:
Роснефть на ул. Стасовой, 12а: Аи-92 — 63,90 руб., Аи-95 — 68,75 руб., ДТ — 79,55 руб.
Татнефть на ул. Караваевской, 15: Аи-92 — 63,79 руб., Аи-95 — 69,79 руб., ДТ — 77,94 руб.
Teboil на пр. Юрия Гагарина, 2, корп.2: Аи-92 — 63,90 руб., Аи-95 — 69,35 руб.
На ул. Дыбенко, 1: Аи-92 — 64,28 руб., Аи-95 — 68,30 руб., ДТ — 77,95 руб.
Где дороже
Самые высокие цены зафиксированы на заправках Лукойл и некоторых АЗС других сетей. Например, на Шаумяна пр., 15, Аи-95 стоит 70,70 руб., а Аи-92 — 64,69 руб.
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