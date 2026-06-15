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Где выгоднее всего заправиться в Петербурге: цены на 92-й, 95-й и дизель

Опубликовано: 15 июня 2026 12:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
Где выгоднее всего заправиться в Петербурге: цены на 92-й, 95-й и дизель
фото legion-media
Обзор цен на бензин в Петербурге 15 июня 2026 и адреса дешевых заправок

15 июня 2026 года в Петербурге сложились определенные цены на топливо. Средняя стоимость литра Аи-92 — 65,02 рубля, Аи-95 — 70,46 рубля, дизеля — 79,43 рубля. Но на разных заправках цифры могут различаться на несколько рублей.

"РОСБАЛТ" сообщил, где топливо дешевле, а где дороже.

Средние цены по крупным сетям

Газпромнефть: Аи-92 — 64,41 руб., Аи-95 — 69,41 руб., ДТ — 78,51 руб.

Лукойл: Аи-92 — 65,20 руб., Аи-95 — 71,43 руб., ДТ — 79,00 руб.

Роснефть: Аи-92 — 64,32 руб., Аи-95 — 69,27 руб., ДТ — 79,69 руб.

Татнефть: Аи-92 — 64,55 руб., Аи-95 — 65,79 руб., ДТ — 78,72 руб.

Teboil: Аи-92 — 64,71 руб., Аи-95 — 69,79 руб., ДТ — 79,21 руб.

Киришиавтосервис (Сургутнефтегаз): Аи-92 — 64,81 руб., Аи-95 — 69,72 руб., ДТ — 79,58 руб.

Где дешевле

Реальные цены на конкретных АЗС часто ниже средних. Самые выгодные предложения:

Роснефть на ул. Стасовой, 12а: Аи-92 — 63,90 руб., Аи-95 — 68,75 руб., ДТ — 79,55 руб.
Татнефть на ул. Караваевской, 15: Аи-92 — 63,79 руб., Аи-95 — 69,79 руб., ДТ — 77,94 руб.
Teboil на пр. Юрия Гагарина, 2, корп.2: Аи-92 — 63,90 руб., Аи-95 — 69,35 руб.
На ул. Дыбенко, 1: Аи-92 — 64,28 руб., Аи-95 — 68,30 руб., ДТ — 77,95 руб.

Где дороже

Самые высокие цены зафиксированы на заправках Лукойл и некоторых АЗС других сетей. Например, на Шаумяна пр., 15, Аи-95 стоит 70,70 руб., а Аи-92 — 64,69 руб.

Ранее «Городовой» рассказывал, в четырех районах Петербурга отключат горячую воду.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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