Плановые испытания теплосетей: в четырех районах Петербурга отключат горячую воду

В Петербурге продолжаются гидравлические испытания теплосетей. 15 июня специалисты проверят трубы на прочность в четырёх районах города. Часть жителей снова останется без горячей воды.
Где отключат горячую воду
Пушкинский район. Без горячей воды останутся жители в квадрате улиц Первого Мая, Конюшенной, Березовой и Медвежьего переулка. Также под отключение попали дома с №16 по №65 на Красносельском шоссе, территория Баурского канала и участок между Госпитальной улицей, Октябрьским и Софийским бульварами и Московским проспектом.
Московский район. Воду отключат в границах Московского, Ленинского и Дунайского проспектов, Предпортовой улицы, Московского шоссе, а также улиц Ленсовета и Костюшко.
Колпино (правобережная часть). Зона отключения ограничена улицами Оборонной, Октябрьской, Соборной, Красной, Анисимова и посёлком Тельмана.
Приморский район. Отключения будут точечными: дома №60, 62, 64 на Новоалександровской улице и №118, 120, 122 на Лахтинском проспекте.
Плановые проверки труб на прочность ранее начались в Невском и Выборгском районах города. Там горячей воды тоже пока нет.
Гидравлические испытания — ежегодная необходимость. Трубы проверяют на прочность, чтобы зимой не было прорывов и аварий. Отключения обычно длятся от нескольких дней до двух недель.
Уточняйте сроки в своей управляющей компании или на сайте «Теплосети». И запасайтесь горячей водой заранее — электрический чайник и кастрюли с кипятком выручат в первые дни. Об этом передает "РОСБАЛТ".
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