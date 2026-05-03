10 гектаров эстетики и старинный метеоприбор: сады Петербурга возвращаются к жизни
10 гектаров эстетики и старинный метеоприбор: сады Петербурга возвращаются к жизни

Опубликовано: 3 мая 2026 13:18
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Погода в Петербурге наладилась и идеальна для прогулок.

Зима в Петербурге окончательно сдалась. Главные парки центра — Летний и Михайловский сады — снова открыты. Весь апрель они были закрыты на «просушку».

Это старая традиция: парки запирают, чтобы дорожки просохли после талого снега и их не разбили подошвами прохожих. Теперь всё готово к приёму гостей.

Летний сад: античность и фонтаны

Летний сад — самый старый в городе, его заложили ещё в 1704 году. Пётр I хотел, чтобы всё было «как в Европе», поэтому здесь ровные аллеи и много мрамора.

Главная новость — вместе с садом открылся и Летний дворец Петра I. Это небольшое, уютное здание прямо у Невы. Дворец уникален тем, что он почти не изменился за 300 лет.

Внутри можно увидеть подлинные сосновые шкафы царя, изразцовые печи и «ветровой прибор» — старинный метеоцентр, который до сих пор работает.

Михайловский сад: два стиля в одном

Если Летний сад — это строгая классика, то Михайловский — это уют и простор. Его площадь целых 10 гектаров. Дизайнеры прошлого умудрились соединить здесь два стиля:

  1. Французский: со строгими линиями и подстриженными кустами.
  2. Английский: где природа выглядит максимально естественно.

Гуляя здесь, вы буквально упираетесь в Спас на Крови или Михайловский дворец (главное здание Русского музея). Это отличный маршрут для тех, кто хочет совместить искусство и свежий воздух.

Полезная информация

  • Вход в сады: Бесплатный.
  • Режим работы: Обычно с 10:00 до 21:00 или 22:00 (в зависимости от сезона). Помните, что за полчаса до закрытия в сад перестают пускать новых посетителей.
  • Дворец: В Летний дворец билеты нужно покупать отдельно, лучше делать это заранее на сайте Русского музея — желающих всегда много.

Берите кофе, друзей и идите гулять. Сады сейчас выглядят максимально свежими!

Автор:
Юлия Аликова
