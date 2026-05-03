Без толп и с идеальными аллеями: как погулять в обновленном Монрепо

Появился отличный повод съездить в Выборг на майские праздники: знаменитый парк «Монрепо» снова ждет гостей! Его закрывали на традиционную «просушку», чтобы сберечь дорожки, но с начала мая ворота снова открыты.
Когда приходить и как работает музей
Парк перешел на летнее расписание. Теперь гулять среди скал можно ежедневно с 09:00 до 20:00. Выходных нет, так что планируйте поездку на любой удобный день.
Если хотите зайти внутрь Усадебного дома, помните: музей работает по своему графику — со среды по воскресенье (с 10:00 до 18:00).
Секреты комфортной прогулки
В праздники в «Монрепо» всегда много людей. Чтобы не толкаться в толпе и сделать красивые фото без лишних лиц в кадре, опытные туристы советуют два варианта:
- Приезжайте к самому открытию (до 10 утра).
- Заходите в парк вечером, за пару часов до закрытия.
Основные туристические группы обычно наводняют дорожки днем, так что «края» дня — ваше золотое время.
Билеты и цены
Билеты стоят от 250 до 500 рублей. Цена зависит от того, есть ли у вас льготы. Лайфхак: чтобы не стоять в очереди в кассу, купите билет заранее на официальном сайте парка. На входе просто покажете QR-код с телефона.
Что нового в этом году
За время закрытия садовники навели лоск. На входной аллее привели в порядок липы, которые посадили 8 лет назад.
Раньше их просто подрезали для здоровья, а теперь начали делать «дизайнерскую» стрижку. Кронам придают одинаковую форму, чтобы вход в парк выглядел как на старинных открытках.
Почему стоит поехать сейчас
Май в «Монрепо» — это особенное время. Снег сошел, скалы обнажились, а залив начинает освобождаться ото льда. Это единственный в России скальный пейзажный парк на берегу залива.
Здесь можно не только подышать морским воздухом, но и увидеть знаменитый «Остров мертвых» с белым замком Людвигштайн и загадать желание у грота.
Как добраться: Удобнее всего доехать из Петербурга на «Ласточке» до Выборга, а там — 20 минут пешком или 5 минут на такси до самого входа в заповедник.