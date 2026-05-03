Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях

Если в планах на майские праздники у вас есть посещение Эрмитажа, то эта информация вам точно пригодится. Музей уже опубликовал график работы на праздничные дни, и он оказался довольно запутанным.
Чтобы не поцеловать закрытую дверь, советуем заранее свериться с календарем.
Когда музей открыт
В начале месяца, 1 и 2 мая, Эрмитаж будет ждать гостей с 11:00 до 20:00. Это отличный шанс погулять по залам подольше. А вот 3 мая рабочий день сократят — музей закроется в 18:00.
С 5 по 10 мая расписание будет плавающим:
- Вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00.
- Среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00.
Запомните эти даты: когда Эрмитаж закрыт
Есть дни, когда в сокровищницу искусства попасть не получится совсем. Музей будет полностью закрыт 4, 9 и 11 мая.
Особенно обидно может быть 9 мая. Но тут всё логично: на Дворцовой площади проходит парад, и проход к Главному штабу и Зимнему дворцу просто перекрывают из соображений безопасности.
Приятная новость: 8 мая вход сделают бесплатным в честь Дня Победы.
Полезные советы для туристов
Майские праздники — это пик сезона. На Дворцовой площади точно будут толпы. Вот пара советов, как упростить себе жизнь:
- Покупайте билеты онлайн. В кассы всегда стоят огромные очереди. Электронный билет сэкономит вам минимум час времени.
- Идите в Главный штаб. Там хранятся шедевры импрессионистов (Матисс, Пикассо), а людей обычно чуть меньше, чем в Зимнем дворце.
- Приходите к открытию. Или, наоборот, за 2-3 часа до закрытия. В это время поток туристов немного спадает.