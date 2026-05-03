Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях Global Look Press / Maksim Konstantinov 1 и 2 мая Главный музейный комплекс и Главный штаб будут доступны для туристов. Если в планах на майские праздники у вас есть посещение Эрмитажа, то эта информация вам точно пригодится. Музей уже опубликовал график работы на праздничные дни, и он оказался довольно запутанным. Чтобы не поцеловать закрытую дверь, советуем заранее свериться с календарем. Когда музей открыт В начале месяца, 1 и 2 мая, Эрмитаж будет ждать гостей с 11:00 до 20:00. Это отличный шанс погулять по залам подольше. А вот 3 мая рабочий день сократят — музей закроется в 18:00. С 5 по 10 мая расписание будет плавающим: Вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00.

с 11:00 до 20:00. Среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00. Запомните эти даты: когда Эрмитаж закрыт Есть дни, когда в сокровищницу искусства попасть не получится совсем. Музей будет полностью закрыт 4, 9 и 11 мая. Особенно обидно может быть 9 мая. Но тут всё логично: на Дворцовой площади проходит парад, и проход к Главному штабу и Зимнему дворцу просто перекрывают из соображений безопасности. Приятная новость: 8 мая вход сделают бесплатным в честь Дня Победы. Полезные советы для туристов Майские праздники — это пик сезона. На Дворцовой площади точно будут толпы. Вот пара советов, как упростить себе жизнь: Покупайте билеты онлайн. В кассы всегда стоят огромные очереди. Электронный билет сэкономит вам минимум час времени. Идите в Главный штаб. Там хранятся шедевры импрессионистов (Матисс, Пикассо), а людей обычно чуть меньше, чем в Зимнем дворце. Приходите к открытию. Или, наоборот, за 2-3 часа до закрытия. В это время поток туристов немного спадает.