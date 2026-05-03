Городовой / Город / Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях

Опубликовано: 3 мая 2026 11:21
 Проверено редакцией
Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях
Три дня «выходных» и сюрприз с билетами: как попасть в Эрмитаж в мае и не застрять в очередях
Global Look Press / Maksim Konstantinov
1 и 2 мая Главный музейный комплекс и Главный штаб будут доступны для туристов.

Если в планах на майские праздники у вас есть посещение Эрмитажа, то эта информация вам точно пригодится. Музей уже опубликовал график работы на праздничные дни, и он оказался довольно запутанным.

Чтобы не поцеловать закрытую дверь, советуем заранее свериться с календарем.

Когда музей открыт

В начале месяца, 1 и 2 мая, Эрмитаж будет ждать гостей с 11:00 до 20:00. Это отличный шанс погулять по залам подольше. А вот 3 мая рабочий день сократят — музей закроется в 18:00.

С 5 по 10 мая расписание будет плавающим:

  • Вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00.
  • Среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00.

Запомните эти даты: когда Эрмитаж закрыт

Есть дни, когда в сокровищницу искусства попасть не получится совсем. Музей будет полностью закрыт 4, 9 и 11 мая.

Особенно обидно может быть 9 мая. Но тут всё логично: на Дворцовой площади проходит парад, и проход к Главному штабу и Зимнему дворцу просто перекрывают из соображений безопасности.

Приятная новость: 8 мая вход сделают бесплатным в честь Дня Победы.

Полезные советы для туристов

Майские праздники — это пик сезона. На Дворцовой площади точно будут толпы. Вот пара советов, как упростить себе жизнь:

  1. Покупайте билеты онлайн. В кассы всегда стоят огромные очереди. Электронный билет сэкономит вам минимум час времени.
  2. Идите в Главный штаб. Там хранятся шедевры импрессионистов (Матисс, Пикассо), а людей обычно чуть меньше, чем в Зимнем дворце.
  3. Приходите к открытию. Или, наоборот, за 2-3 часа до закрытия. В это время поток туристов немного спадает.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью