Этот десерт круче торта: смешиваю ряженку и ягоды — результат удивляет даже сладкоежек

Это воздушное желе из ряженки и вишни получается почти как мусс, только ещё нежнее. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
-
желатин — 10 г;
-
вода — 60 мл;
-
вишня (замороженная или свежая) — 150 г;
-
сахар — 2 ст. л.;
-
ряженка или йогурт — 250 г;
-
кокосовая стружка и ягоды — по желанию.
Приготовление
Сначала я заливаю желатин водой и оставляю набухнуть по инструкции. Затем аккуратно растапливаю его на водяной бане, не доводя до кипения.
Вишню размораживаю и пробиваю блендером до состояния пюре. Несколько ягод оставляю для украшения. Добавляю к ягодам сахар и перемешиваю — регулирую сладость по вкусу.
Вливаю ряженку и перемешиваю до однородной, нежной массы. После этого добавляю остывший желатин и хорошо пробиваю погружным блендером.
Разливаю массу по креманкам или стаканам. Убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь — чтобы желе полностью застыло.
Перед подачей украшаю ягодами, кокосовой стружкой или листиками мяты.
Примерное время приготовления: 25 минут + время на охлаждение 3-4 часа
