Этот десерт круче торта: смешиваю ряженку и ягоды — результат удивляет даже сладкоежек

Опубликовано: 3 мая 2026 09:34
 Проверено редакцией
Нежная сливочная текстура, лёгкая кислинка ягод и эффектная подача.

Это воздушное желе из ряженки и вишни получается почти как мусс, только ещё нежнее. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • желатин — 10 г;

  • вода — 60 мл;

  • вишня (замороженная или свежая) — 150 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • ряженка или йогурт — 250 г;

  • кокосовая стружка и ягоды — по желанию.

Приготовление

Сначала я заливаю желатин водой и оставляю набухнуть по инструкции. Затем аккуратно растапливаю его на водяной бане, не доводя до кипения.

Вишню размораживаю и пробиваю блендером до состояния пюре. Несколько ягод оставляю для украшения. Добавляю к ягодам сахар и перемешиваю — регулирую сладость по вкусу.

Вливаю ряженку и перемешиваю до однородной, нежной массы. После этого добавляю остывший желатин и хорошо пробиваю погружным блендером.

Разливаю массу по креманкам или стаканам. Убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь — чтобы желе полностью застыло.

Перед подачей украшаю ягодами, кокосовой стружкой или листиками мяты.

Примерное время приготовления: 25 минут + время на охлаждение 3-4 часа

Ранее мы писали о том, как приготовить мититеи по-молдавски.

Автор:
Александр Асташкин
