Баклажаны по-венгерски: закуска, от которой не оторваться — готовый кулинарный шедевр

Способ приготовления этих баклажан выведали из лучших ресторанов Венгрии — простая, но в то же время очень вкусная закуска. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Инна Лайм".
Ингредиенты:
-
баклажаны — 2 шт.;
-
лук — 1 шт.;
-
сметана — 3 ст. л.;
-
лимонный сок — 2 ст. л.;
-
хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
-
чеснок — 2-3 зубчика;
-
зелень — по вкусу;
-
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала я работаю с баклажанами: мою, очищаю от кожуры и нарезаю крупными кусочками. Солю, поливаю лимонным соком и хорошо перемешиваю. Оставляю на 15-20 минут — так они слегка промаринуются и будут лучше держать форму.
Лук нарезаю четверть кольцами и обжариваю на разогретом растительном масле до лёгкой золотистости. Добавляю баклажаны и жарю на огне выше среднего, пока они не подрумянятся.
Теперь добавляю сметану, специи и перец. Всё перемешиваю и тушу под крышкой около 5-7 минут. Если соус получается слишком густым — добавляю немного воды.
Когда баклажаны становятся мягкими, добавляю измельчённый чеснок и зелень. Перемешиваю, выключаю огонь и даю блюду настояться ещё 10-15 минут под крышкой.
Примерное время приготовления: 35 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "весенний".