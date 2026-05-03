Баклажаны по-венгерски: закуска, от которой не оторваться — готовый кулинарный шедевр
Баклажаны по-венгерски: закуска, от которой не оторваться — готовый кулинарный шедевр

Опубликовано: 3 мая 2026 06:05
 Проверено редакцией
Так баклажаны готовят в Венгрии.

Способ приготовления этих баклажан выведали из лучших ресторанов Венгрии — простая, но в то же время очень вкусная закуска. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Инна Лайм".

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • хмели-сунели — 0,5 ч. л.;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • зелень — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала я работаю с баклажанами: мою, очищаю от кожуры и нарезаю крупными кусочками. Солю, поливаю лимонным соком и хорошо перемешиваю. Оставляю на 15-20 минут — так они слегка промаринуются и будут лучше держать форму.

Лук нарезаю четверть кольцами и обжариваю на разогретом растительном масле до лёгкой золотистости. Добавляю баклажаны и жарю на огне выше среднего, пока они не подрумянятся.

Теперь добавляю сметану, специи и перец. Всё перемешиваю и тушу под крышкой около 5-7 минут. Если соус получается слишком густым — добавляю немного воды.

Когда баклажаны становятся мягкими, добавляю измельчённый чеснок и зелень. Перемешиваю, выключаю огонь и даю блюду настояться ещё 10-15 минут под крышкой.

Примерное время приготовления: 35 минут

Автор:
Александр Асташкин
