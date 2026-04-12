Городовой / Полезное / Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день
Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 12 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день
Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день
Рецепт нежного и вкусного салата"Весенний"

Кулинарный эксперт Оксана Пашко поделилась рецептом нежного салата "Весенний". Готовится довольно просто и быстро. Получается сытным и вкусным, исчезает со стола моментально. Идеально подойдет и на праздничный стол, и на каждый день.

Что потребуется:

  • куриное филе или копченая грудка – 300 граммов;
  • редис – 150 граммов;
  • листовой салат – 200 граммов;
  • сыр "Фета", адыгейский или "Рикотта" – 100 граммов;
  • яйцо – 2 шт.;
  • горчица – 1 чайная ложка;
  • соль, перец – по вкусу;
  • майонез – 2-3 столовые ложки.

Как приготовить:

Первым делом нужно отварить куриное филе в подсоленой воде до готовности. Нарезать его кубиками. Вместо филе можно использовать копченую грудку.

Затем нужно промыть и нарезать редис полукружочками. Листовой салат нарезать большими кусками. 5 листов оставить для украшения тарелки, на которой будет подаваться салат.

Сварившиеся яйца и сыр "фета" нарезать кубиками. Все ингредиенты отправить в салатник. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить горчицу и заправить салат майонезом.

На большое блюдо выложить по кругу 5 салатных листьев, а затем – сам салат. Подать к столу. Готовится такое блюдо очень просто, а выглядит на столе красиво.

По желанию салат "Весенний" можно заправить не майонезом, а сметаной. В таком случае нужно добавить не обычную горчицу, а зернистую.

Ранее мы поделились рецептом сытного и вкусного салата "Шахтерский" из 3 ингредиентов.

Автор:
Ольга Зайцева
