Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день

Кулинарный эксперт Оксана Пашко поделилась рецептом нежного салата "Весенний". Готовится довольно просто и быстро. Получается сытным и вкусным, исчезает со стола моментально. Идеально подойдет и на праздничный стол, и на каждый день.
Что потребуется:
- куриное филе или копченая грудка – 300 граммов;
- редис – 150 граммов;
- листовой салат – 200 граммов;
- сыр "Фета", адыгейский или "Рикотта" – 100 граммов;
- яйцо – 2 шт.;
- горчица – 1 чайная ложка;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез – 2-3 столовые ложки.
Как приготовить:
Первым делом нужно отварить куриное филе в подсоленой воде до готовности. Нарезать его кубиками. Вместо филе можно использовать копченую грудку.
Затем нужно промыть и нарезать редис полукружочками. Листовой салат нарезать большими кусками. 5 листов оставить для украшения тарелки, на которой будет подаваться салат.
Сварившиеся яйца и сыр "фета" нарезать кубиками. Все ингредиенты отправить в салатник. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить горчицу и заправить салат майонезом.
На большое блюдо выложить по кругу 5 салатных листьев, а затем – сам салат. Подать к столу. Готовится такое блюдо очень просто, а выглядит на столе красиво.
По желанию салат "Весенний" можно заправить не майонезом, а сметаной. В таком случае нужно добавить не обычную горчицу, а зернистую.
