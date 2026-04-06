Городовой / Полезное / Легендарный салат "Шахтерский" из 3 ингредиентов: сытный и вкусный – улетает со стола за 1 минуту
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Легендарный салат "Шахтерский" из 3 ингредиентов: сытный и вкусный – улетает со стола за 1 минуту

Опубликовано: 6 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Легендарный салат "Шахтерский" из 3 ингредиентов: сытный и вкусный – улетает со стола за 1 минуту
Легендарный салат "Шахтерский" из 3 ингредиентов: сытный и вкусный – улетает со стола за 1 минуту
Legion-Media
Рецепт сытного и вкусного салата "Шахтерский"

Автор кулинарного блога "Вкусно и просто с Норой" (18+) поделилась рецептом легендарного салата СССР "Шахтерский". Он появился в 80-е годы прошлого века и пришелся советским шахтерам по душе. Это удивительное блюдо готовится из 3 основных ингредиентов, но получается сытным и очень вкусным. Исчезает со стола за 1 минуту. У домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.

Что потребуется:

  • говядина – 250 граммов;
  • соленый или маринованный огурец – 3 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • "лаврушка" – 1 лист;
  • теплая вода – 1 стакан;
  • сахар – 1/2 чайной ложки для маринада и 1/3 чайной ложки для заправки;
  • уксус 9% – 1/2 чайной ложки для маринада и 1/2 чайной ложки для заправки;
  • подсолнечное масло – 2-3 столовые ложки или по вкусу;
  • горчица – 1/3 чайной ложки;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь нужно влить воду в кастрюлю, подсолить, добавить лавровый лист, вскипятить и отправить туда говядину. Отварить мясо до готовности.

Лук очистить, нашинковать полукольцами, промыть под холодной водой. В отдельной миске смешать теплую воду, сахар, уксус и отправить лук в получившийся маринад как минимум на 1 час. Затем откинуть на сито и подсушить бумажным полотенцем.

Огурцы нарезать тонкой соломкой и отжать рассол. Говядину тоже нарезать тонкой соломкой. Все отправить в салатник.

Растереть горчицу с сахаром, добавить подсолнечное масло и уксус. Перемешать. Заправить салат. Посолить, поперчить по вкусу. По желанию заправку можно не готовить, а заправить блюдо майонезом. Готовый салат отправить в холодильник на несколько часов.

Есть и теплая версия салата "Шахтерский". В таком случае мясо и лук обжаривают на сковороде, добавляют огурцы, заправляют и сразу подают. Оба варианта очень вкусные.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью