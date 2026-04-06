Легендарный салат "Шахтерский" из 3 ингредиентов: сытный и вкусный – улетает со стола за 1 минуту

Автор кулинарного блога "Вкусно и просто с Норой" (18+) поделилась рецептом легендарного салата СССР "Шахтерский". Он появился в 80-е годы прошлого века и пришелся советским шахтерам по душе. Это удивительное блюдо готовится из 3 основных ингредиентов, но получается сытным и очень вкусным. Исчезает со стола за 1 минуту. У домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.
Что потребуется:
- говядина – 250 граммов;
- соленый или маринованный огурец – 3 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- "лаврушка" – 1 лист;
- теплая вода – 1 стакан;
- сахар – 1/2 чайной ложки для маринада и 1/3 чайной ложки для заправки;
- уксус 9% – 1/2 чайной ложки для маринада и 1/2 чайной ложки для заправки;
- подсолнечное масло – 2-3 столовые ложки или по вкусу;
- горчица – 1/3 чайной ложки;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь нужно влить воду в кастрюлю, подсолить, добавить лавровый лист, вскипятить и отправить туда говядину. Отварить мясо до готовности.
Лук очистить, нашинковать полукольцами, промыть под холодной водой. В отдельной миске смешать теплую воду, сахар, уксус и отправить лук в получившийся маринад как минимум на 1 час. Затем откинуть на сито и подсушить бумажным полотенцем.
Огурцы нарезать тонкой соломкой и отжать рассол. Говядину тоже нарезать тонкой соломкой. Все отправить в салатник.
Растереть горчицу с сахаром, добавить подсолнечное масло и уксус. Перемешать. Заправить салат. Посолить, поперчить по вкусу. По желанию заправку можно не готовить, а заправить блюдо майонезом. Готовый салат отправить в холодильник на несколько часов.
Есть и теплая версия салата "Шахтерский". В таком случае мясо и лук обжаривают на сковороде, добавляют огурцы, заправляют и сразу подают. Оба варианта очень вкусные.
Ранее мы поделились рецептом салата "Сытый зять".