Салат "Сытый зять": мясной, сытный и вкусный – домашних за уши не оттащить
Салат "Сытый зять": мясной, сытный и вкусный – домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 1 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сытного и вкусного "Сытый зять" 

Кулинарный блогер Оксана Федоренко поделилась рецептом салата "Сытый зять". Готовится довольно просто, из доступных ингредиентов. Получается сытным и очень вкусным. У домочадцев только за ушами пищит от удовольствия. Такое блюдо идеально подойдет как для плотного ужина, так и для праздничного стола. Придется по вкусу даже привередливым гурманам.

Что потребуется:

  • куриный окорок – 150 граммов;
  • соленый или маринованный огурец – 3 шт.;
  • маринованные шампиньоны – 150 граммов;
  • яйцо – 2 шт;
  • сыр твердых сортов – 100 граммов;
  • соль, перец – по вкусу;
  • майонез – по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно отварить окорок в подсоленой воде. Остудить, удалить косточки и нарезать мясо крупными кубиками. Отправить в салатник.

Сварить яйца вкрутую. Слить маринад с шампиньонов и нарезать их кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.Сварившиеся яйца нарезать кубиками. Соленые или маринованные огурцы нарезать кубиками. Все отправить в салатник.

Добавить соль, перец по вкусу. Заправить салат майонезом, перемешать и подать к столу.

По желанию вместо куриного окорока можно взять копченую курицу или 150 граммов отварной говядины. Некоторые хозяйки добавляют в салат и говядину, и копченую курицу, а также 7 томатов-черри. Получается необычно, но тоже очень сытно и вкусно.

Ранее мы поделились рецептом нежного и сочного салата с пекинской капустой "Калейдоскоп", который готовится буквально за 5 минут.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
