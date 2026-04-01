Салат "Сытый зять": мясной, сытный и вкусный – домашних за уши не оттащить

Кулинарный блогер Оксана Федоренко поделилась рецептом салата "Сытый зять". Готовится довольно просто, из доступных ингредиентов. Получается сытным и очень вкусным. У домочадцев только за ушами пищит от удовольствия. Такое блюдо идеально подойдет как для плотного ужина, так и для праздничного стола. Придется по вкусу даже привередливым гурманам.
Что потребуется:
- куриный окорок – 150 граммов;
- соленый или маринованный огурец – 3 шт.;
- маринованные шампиньоны – 150 граммов;
- яйцо – 2 шт;
- сыр твердых сортов – 100 граммов;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез – по вкусу.
Как приготовить:
Первым делом нужно отварить окорок в подсоленой воде. Остудить, удалить косточки и нарезать мясо крупными кубиками. Отправить в салатник.
Сварить яйца вкрутую. Слить маринад с шампиньонов и нарезать их кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.Сварившиеся яйца нарезать кубиками. Соленые или маринованные огурцы нарезать кубиками. Все отправить в салатник.
Добавить соль, перец по вкусу. Заправить салат майонезом, перемешать и подать к столу.
По желанию вместо куриного окорока можно взять копченую курицу или 150 граммов отварной говядины. Некоторые хозяйки добавляют в салат и говядину, и копченую курицу, а также 7 томатов-черри. Получается необычно, но тоже очень сытно и вкусно.
