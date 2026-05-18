Цена вопроса — 800 рублей: едем в Старую Ладогу с гидом

Опубликовано: 18 мая 2026 10:54
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пассажирам не придется платить за проезд и за услуги экскурсовода.

Хорошие новости от главы Ленобласти: скоро в Старую Ладогу можно будет уехать на специальном туристическом автобусе. Самая главная фишка — за проезд и работу гида платить не нужно.

Поездку оплачивает «Центр развития Ладоги».

Автобусы будут забирать людей в самом центре Петтербурга, у метро «Площадь Восстания». Чтобы погружение в историю началось сразу, гиды наденут старинные костюмы.

Важный нюанс: хотя дорога бесплатная, за вход в саму Староладожскую крепость придется отдать 800 рублей.

Что покажут в Старой Ладоге?

Программа рассчитана на один день. Этого хватит, чтобы увидеть всё самое важное:

  • Древнюю крепость с её мощными башнями.
  • Варяжскую улицу (считается самой старой в России).
  • Мужской и женский монастыри.
  • Старинные храмы, некоторым из которых почти тысяча лет.
  • Святой источник на Малышевой горе.

Расписание обещают выложить совсем скоро. Следите за обновлениями, места наверняка разберут быстро.

В Кронштадт и Ломоносов — по воде

Петербург продолжает развивать водный транспорт. К 2026 году в городе и пригородах появятся три новых причала.

Самый долгожданный откроют уже этим летом, в июне. Он появится на Мойке, прямо напротив Дворцовой площади. Это очень удобно: вышел из Эрмитажа и сразу сел на катер.

Еще два причала запустят в сентябре:

  1. В Кронштадте.
  2. В Ломоносове (на Сидоровском канале).

Интересный факт: Старую Ладогу часто называют первой столицей Древней Руси. Считается, что именно сюда в 862 году пришел князь Рюрик. Так что поездка туда — это буквально путешествие к истокам нашей страны.

