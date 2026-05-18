Дверь открыта, но никто не заходил: Семак объяснил, откуда берутся слухи о трансфере Мостового

Разговоры об уходе Мостового звучат все чаще.

Этот сезон РПЛ стал настоящим триллером. Мы привыкли, что Петербург забирает золото за пять туров до конца, но только не в этот раз. Интрига жила до последних минут. «Краснодар» наступал на пятки и до последнего давил своим результатом.

В итоге «Зенит» набрал 68 очков. Победа над «Ростовом» стала решающим шагом. Это чемпионство — особенное.

Во-первых, оно двенадцатое. Во-вторых, клуб подходит к своему 100-летию (в 2025 году) в статусе безусловного лидера. Проиграть в такой год было просто нельзя.

Откуда слухи про Мостового?

После матча Сергей Семак сразу прояснил ситуацию с Андреем Мостовым. В сети давно шепчутся, что футболист недоволен своим положением и хочет сменить клуб.

Тренер ответил просто: «Не знаю, откуда берутся эти разговоры». По словам Семака, которые приводит официальный сайт «Зенита», игрок не просился на выход.

Более того, в клуб не поступало предложений от других команд. В «Зените» никого не держат силой, дверь всегда открыта. Если есть предложение, его готовы обсуждать.

Семак уверен: слухи плодятся только потому, что Андрей стал реже выходить в основе.

Цифры говорят за себя

Несмотря на разговоры о «малом игровом времени», статистика у Мостового вполне рабочая. За сезон он провел 32 матча. Забил 7 голов и отдал 6 голевых пасов. Для игрока, который не всегда в старте, это отличный результат.

Кстати, важная деталь, о которой часто забывают: не так давно Андрей продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года (с возможностью продления еще на сезон).

Это значит, что клуб на него рассчитывает, а потенциальному покупателю придется выложить за игрока круглую сумму.

Что дальше?

Сейчас «Зенит» уходит на заслуженный отдых. Празднование чемпионства в самом разгаре. Судя по настрою Семака, расставаться с Мостовым просто так никто не собирается.

Скорее всего, вся «трансферная сага» — это просто эмоции болельщиков и работа агентов. Впереди у Петербурга юбилейный год, и терять сильных российских игроков перед столетием клуба было бы странным решением.

