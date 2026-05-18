Что ждет тех, кто еще не установил мессенджер Мах: операторы связи меняют правила
В приложении появятся специальные защищённые разделы — "коды подтверждения" и "полезные уведомления". Сообщения будут отмечаться верификацией, а самые важные данные обещают отправлять только на доверенное устройство.
Что будет с обычными СМС
Полностью отказываться от СМС пока не планируют, но они станут резервным вариантом. Если сообщение не удастся доставить через мессенджер, оператор бесплатно отправит код по старой схеме.
При этом эксперты предупреждают: у части пользователей могут возникнуть сложности. Приложение недоступно на кнопочных телефонах, старых смартфонах и некоторых корпоративных устройствах.
Как защитить аккаунты заранее
Специалисты советуют заранее настроить альтернативные способы входа в сервисы. Самым надёжным вариантом называют приложения-аутентификаторы, которые создают одноразовые коды прямо на устройстве. Они работают даже без интернета и мобильной связи.
Также пользователям рекомендуют сохранять резервные коды доступа, использовать вход по отпечатку пальца или Face ID и подключать дополнительные способы подтверждения операций.
Для банковских приложений сохранятся пуш-уведомления внутри защищённых сервисов, а для поездок за границу эксперты советуют заранее подключать eSIM, чтобы не потерять доступ к российским аккаунтам и сервисам.
