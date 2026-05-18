Такого не было 130 лет: синоптики предупредили россиян об аномальной погоде

Россия готовится к новой волне погодных аномалий.

Пока одни регионы будут изнывать от жары +33 градуса, другие столкнутся с грозами, ливнями и резким похолоданием.

Санкт-Петербург и Ленобласть

В Северную столицу приходит долгожданное тепло. Уже 18 мая воздух в Петербурге прогреется до +20…+22 градусов, а по Ленинградской области местами потеплеет до +26.

Однако вместе с теплом придут кратковременные дожди и грозы. Особенно неспокойной погода будет вечером и ночью. 19 мая температура в Петербурге может подняться до +27…+29 градусов.

Москва и Подмосковье

Столичный регион ждёт настоящая жара. С 18 по 21 мая синоптики прогнозируют до +28…+31 градусов. Ночи тоже будут по-летнему тёплыми — до +18. Метеорологи не исключают обновления температурных рекордов, некоторые из которых держатся уже больше 100 лет.

Впрочем, к концу недели погода снова испортится: вернутся грозы и дожди.

Урал и Свердловская область

На Среднем Урале начало недели тоже будет очень жарким — до +30 градусов. Однако тепло задержится ненадолго. Уже к середине недели в регион ворвутся холодные воздушные массы. Температура рухнет сразу на 7-10 градусов, а по ночам местами возможны заморозки.

К выходным в регион подойдут циклоны, которые принесут дожди и грозы.

Самарская область

Самару накрыла аномальная жара из Центральной Азии. 19 и 20 мая температура может достигнуть +33 градусов.

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и повышенном уровне ультрафиолета. При этом до конца недели осадков почти не ожидается, а жара сохранится даже в выходные.

Ранее мы писали о том, как погода в Петербурге сменит дождевой фронт на жару в +29 градусов.