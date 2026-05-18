Гроза подкрадется к вечеру: синоптик рассказал, как погода в Петербурге сменит дождевой фронт на жару в +29°
Понедельник в Петербурге начался спокойно, но к вечеру ситуация изменится. С юго-востока к нам идет теплый атмосферный фронт. Днем будет просто облачно, а вот к концу дня готовьте зонты.
В городе пройдут небольшие дожди. В Ленинградской области может даже погреметь первая серьезная гроза, сообщает в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
Резкий прыжок в лето
Главный сюрприз ждет нас во вторник. Ночь будет влажной и теплой: пройдут дожди с грозами. Но уже днем тучи рассеются. Температура резко подпрыгнет до +27…+29°.
Это настоящие «температурные качели». После мягкого тепла мы сразу попадем в субтропическую жару. Воздух в город придет с южных широт, поэтому солнце будет припекать по-настоящему.
Что важно знать
Атмосферное давление сейчас чуть выше нормы. Это значит, что после прохода дождевого фронта небо быстро станет ясным.
Несколько советов на ближайшие сутки:
- Вечером в понедельник: не оставляйте окна открытыми, если уходите из дома — возможен резкий ливень.
- Во вторник: наденьте что-то легкое и светлое. Для Петербурга +29° при высокой влажности ощущаются тяжелее, чем в южных городах.
Такая жара в конце мая — редкость для наших краев. Обычно в это время город только начинает прогреваться. Наслаждайтесь моментом, но не забывайте пить больше воды!
