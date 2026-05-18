Гроза подкрадется к вечеру: синоптик рассказал, как погода в Петербурге сменит дождевой фронт на жару в +29°

Опубликовано: 18 мая 2026 09:03
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербург вместе с грозами придет настоящее лето.

Понедельник в Петербурге начался спокойно, но к вечеру ситуация изменится. С юго-востока к нам идет теплый атмосферный фронт. Днем будет просто облачно, а вот к концу дня готовьте зонты.

В городе пройдут небольшие дожди. В Ленинградской области может даже погреметь первая серьезная гроза, сообщает в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Резкий прыжок в лето

Главный сюрприз ждет нас во вторник. Ночь будет влажной и теплой: пройдут дожди с грозами. Но уже днем тучи рассеются. Температура резко подпрыгнет до +27…+29°.

Это настоящие «температурные качели». После мягкого тепла мы сразу попадем в субтропическую жару. Воздух в город придет с южных широт, поэтому солнце будет припекать по-настоящему.

Что важно знать

Атмосферное давление сейчас чуть выше нормы. Это значит, что после прохода дождевого фронта небо быстро станет ясным.

Несколько советов на ближайшие сутки:

  • Вечером в понедельник: не оставляйте окна открытыми, если уходите из дома — возможен резкий ливень.
  • Во вторник: наденьте что-то легкое и светлое. Для Петербурга +29° при высокой влажности ощущаются тяжелее, чем в южных городах.

Такая жара в конце мая — редкость для наших краев. Обычно в это время город только начинает прогреваться. Наслаждайтесь моментом, но не забывайте пить больше воды!

Ранее «Городовой» рассказывал, что город на Неве ждет потепление.

