Минимализм на вес золота: «Зенит» зажег Ростральные колонны одним точным ударом с «точки»

"Зенит" в 12-й раз в истории стала чемпионом России.

Развязка футбольного сезона получилась огненной. В последнем туре «Зенит» поехал в Ростов-на-Дону за победой, и он её добыл. Счёт 1:0, три очка в копилке и очередной кубок едет в Санкт-Петербург.

Быстрый гол и помощь VAR

Матч начался бодро. Петербуржцы сразу прижали «Ростов» к воротам. В одном из эпизодов молодому таланту Педро досталось по лицу в чужой штрафной.

Судья Сергей Карасев сначала игру не остановил, но после подсказки видеоассистентов пошел смотреть повтор. Вердикт — пенальти.

К точке подошел Александр Соболев. Удар был мощным и точным — без шансов для вратаря. «Зенит» повел в счете уже в самом дебюте.

Удаление и нервная концовка

После забитого мяча команда Сергея Семака не стала лезть на рожон. «Зенит» включил свой фирменный прагматизм: контроль мяча и минимум риска.

«Ростов» пытался давить, вешал в штрафную, но оборона и вратарь Адамов стояли стеной.

Во втором тайме интрига закрутилась еще сильнее. Защитник Дмитрий Чистяков сфолил на Венделе. Снова вмешался VAR, и желтая карточка превратилась в красную.

Даже в большинстве «Зенит» не расслаблялся. Дуглас Сантос мог снимать все вопросы вторым голом, но вратарь южан Ятимов вытащил мертвый мяч из-под перекладины. В итоге — минимальная, но заслуженная победа.

Почему это золото — особенное

Для «Зенита» этот триумф стал историческим по нескольким причинам:

12-й титул: петербуржцы в очередной раз подтвердили статус сильнейшего клуба страны.

петербуржцы в очередной раз подтвердили статус сильнейшего клуба страны. Год столетия: в 2025 году клубу исполняется 100 лет, и выиграть чемпионат именно сейчас было делом чести.

в 2025 году клубу исполняется 100 лет, и выиграть чемпионат именно сейчас было делом чести. Накал страстей: до последнего тура на пятки наступал «Краснодар», но «Зенит» набрал 68 очков и не оставил преследователям шансов.

Праздник на всю катушку

Губернатор Александр Беглов уже поздравил футболистов и тренеров. Он отметил, что команда показала настоящий «ленинградский» характер.

Победу отмечали с размахом. Как только прозвучал финальный свисток, на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Это высшая степень признания в Петербурге — город светился в честь своих героев.

