Минимализм на вес золота: «Зенит» зажег Ростральные колонны одним точным ударом с «точки»
Развязка футбольного сезона получилась огненной. В последнем туре «Зенит» поехал в Ростов-на-Дону за победой, и он её добыл. Счёт 1:0, три очка в копилке и очередной кубок едет в Санкт-Петербург.
Быстрый гол и помощь VAR
Матч начался бодро. Петербуржцы сразу прижали «Ростов» к воротам. В одном из эпизодов молодому таланту Педро досталось по лицу в чужой штрафной.
Судья Сергей Карасев сначала игру не остановил, но после подсказки видеоассистентов пошел смотреть повтор. Вердикт — пенальти.
К точке подошел Александр Соболев. Удар был мощным и точным — без шансов для вратаря. «Зенит» повел в счете уже в самом дебюте.
Удаление и нервная концовка
После забитого мяча команда Сергея Семака не стала лезть на рожон. «Зенит» включил свой фирменный прагматизм: контроль мяча и минимум риска.
«Ростов» пытался давить, вешал в штрафную, но оборона и вратарь Адамов стояли стеной.
Во втором тайме интрига закрутилась еще сильнее. Защитник Дмитрий Чистяков сфолил на Венделе. Снова вмешался VAR, и желтая карточка превратилась в красную.
Даже в большинстве «Зенит» не расслаблялся. Дуглас Сантос мог снимать все вопросы вторым голом, но вратарь южан Ятимов вытащил мертвый мяч из-под перекладины. В итоге — минимальная, но заслуженная победа.
Почему это золото — особенное
Для «Зенита» этот триумф стал историческим по нескольким причинам:
- 12-й титул: петербуржцы в очередной раз подтвердили статус сильнейшего клуба страны.
- Год столетия: в 2025 году клубу исполняется 100 лет, и выиграть чемпионат именно сейчас было делом чести.
- Накал страстей: до последнего тура на пятки наступал «Краснодар», но «Зенит» набрал 68 очков и не оставил преследователям шансов.
Праздник на всю катушку
Губернатор Александр Беглов уже поздравил футболистов и тренеров. Он отметил, что команда показала настоящий «ленинградский» характер.
Победу отмечали с размахом. Как только прозвучал финальный свисток, на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Это высшая степень признания в Петербурге — город светился в честь своих героев.
