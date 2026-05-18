Старше египетского Каира: названы древнейшие города СНГ - здесь должен побывать каждый
Старше египетского Каира: названы древнейшие города СНГ - здесь должен побывать каждый

Опубликовано: 18 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Старинные города с большим количеством достопримечательностей

При посещении Египта экскурсоводы много рассказывают о Каире - древнейшем городе, который имеет богатую историю. Сложно в это поверить, но на территории СНГ есть и более старинные города. Портал "Городовой" рассказал о них подробнее.

Гянджа

Один из самых древних городов Азербайджана был основан в 859 году. Гянджа находилась на Великом шелковом пути, из-за чего имеет богатое наследие. Здесь можно посмотреть фрагмент крепости XVI века, баню Чочак-Хаммам 1606 года, Угурлу-хану, караван-сарай Шах Аббаса.

Самарканд

Этому городу, находящемуся в Узбекистане, уже практически 3000 лет. В прошлом Самарканд являлся центром Великого шелкового пути. Обязательно посмотрите здесь ансамбль Регистан, мавзолей Тамерлана Гур-Эмир, соборную мечеть Биби-Ханум, средневековую обсерваторию Улугбека, сообщает сайт "Тонкости туризма".

Туркестан

Город Казахстана был основан в V веке. Именно здесь находится мавзолей, который приказал построить грозный Тамерлан. Также посмотрите мавзолей Арыстан-баба, подземную мечеть Хильвет, городище Отрар, в котором раньше останавливались караваны, идущие по Великому шелковому пути.

Попробуйте посетить эти города за один отпуск, что позволит лучше проникнуться старинной атмосферой, сравнить их и сделать для себя выводы.

Личный опыт

"Из перечисленных городов я была только в Самаркаде. Это удивительное место, которое захватывает дух с первых минут. Такого количества достопримечательностей и атмосферных мест я не видела давно. Советую приезжать сюда осенью или весной, так как летом тут стоит невыносимая жара в +40 градусов", - рассказывает Полина Аксенова.

