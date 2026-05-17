Городовой / Полезное / Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раскидали по огороду – и мыши сбегут к соседу: не яд и не химия – природный отпугиватель Полезное
VIP- вариант: забор, который не боится осадков, жары и стужи— прослужит 200 лет без ремонта и ухода Полезное
Срочный SOS: как помочь растениям после града – совет агронома Давыдовой Полезное
Памятка для туристов: что нужно сделать во Вьетнаме каждому путешественнику - отдых запомнится на всю жизнь Полезное
Прощаемся с зонтами: синоптик пообещал Петербургу идеальный старт новой рабочей недели Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет

Опубликовано: 17 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет
Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет
Legion-Media
Названы байкальские сувениры, которые можно приобрести во время отдыха

Байкал является одним из самых популярных направлений среди туристов не только зимой, но и летом. Путешественники делают многочисленные фотографии, а также стараются привезти из отпуска сувениры. Какие подарки стоит рассмотреть? Портал "Городовой" назвал несколько подходящих вариантов.

Рыбные подарки

Главным брендом Байкала считается омуль. Мясо этой рыбы очень жирное и нежное, при этом в нем мало костей. Омуль подходит для копчения, запекания, варки, соления, жарки и приготовления фарша. Другая рыба также пользуется популярностью - пелядь, хариус и сиг.

Кедровые орехи

"Настоящий сибирский сувенир — ядра кедра. Из путешествия по Байкалу обычно привозят сырые очищенные кедровые орехи. Можно найти и со скорлупой, они примерно в два раза дешевле. Фасуют ядра в вакуумные упаковки по 100, 200 и 500 г", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Если хотите удивить близких, то купите им кедровый грильяж.

Украшения с чароитом

На реке Чаре добывают камень чароит, при этом данное месторождение является единственным в мире. Подвески, браслеты, кольца считаются сибирским эксклюзивом. Важно покупать их только в фирменном магазине, где могут предоставить сертификат.

Сера байкальская

На самом деле сера представляет собой смолу сибирской лиственницы. Местные жители вываривают ее, после чего прессуют в пастилки. Их можно жевать, рассасывать. Вкус многим покажется специфическим из-за хвойных и горьких ноток, но смола очень полезна.

Дополнительные сувениры

Также во время отдыха можно приобрести игрушки в виде байкальской нерпы, шоколад в форме озера Байкал, ракушки, камешки.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Полезное