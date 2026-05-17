Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет
Байкал является одним из самых популярных направлений среди туристов не только зимой, но и летом. Путешественники делают многочисленные фотографии, а также стараются привезти из отпуска сувениры. Какие подарки стоит рассмотреть? Портал "Городовой" назвал несколько подходящих вариантов.
Рыбные подарки
Главным брендом Байкала считается омуль. Мясо этой рыбы очень жирное и нежное, при этом в нем мало костей. Омуль подходит для копчения, запекания, варки, соления, жарки и приготовления фарша. Другая рыба также пользуется популярностью - пелядь, хариус и сиг.
Кедровые орехи
"Настоящий сибирский сувенир — ядра кедра. Из путешествия по Байкалу обычно привозят сырые очищенные кедровые орехи. Можно найти и со скорлупой, они примерно в два раза дешевле. Фасуют ядра в вакуумные упаковки по 100, 200 и 500 г", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Если хотите удивить близких, то купите им кедровый грильяж.
Украшения с чароитом
На реке Чаре добывают камень чароит, при этом данное месторождение является единственным в мире. Подвески, браслеты, кольца считаются сибирским эксклюзивом. Важно покупать их только в фирменном магазине, где могут предоставить сертификат.
Сера байкальская
На самом деле сера представляет собой смолу сибирской лиственницы. Местные жители вываривают ее, после чего прессуют в пастилки. Их можно жевать, рассасывать. Вкус многим покажется специфическим из-за хвойных и горьких ноток, но смола очень полезна.
Дополнительные сувениры
Также во время отдыха можно приобрести игрушки в виде байкальской нерпы, шоколад в форме озера Байкал, ракушки, камешки.
