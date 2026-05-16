Шляпа готова, дело за ничьей: Боярский объяснил, как «Зенит» обойдет «Краснодар» на финише
Шляпа готова, дело за ничьей: Боярский объяснил, как «Зенит» обойдет «Краснодар» на финише

Опубликовано: 16 мая 2026 16:57
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Артист болеет за "Зенит".

Интрига в российском футболе накалилась до предела. Пока фанаты спорят и гадают, главный «мушкетер» страны Михаил Боярский сохраняет олимпийское спокойствие.

Артист уверен: чемпионский кубок снова приедет в Петербург.

Фортуна на стороне Питера

Боярский честно признает: в этом сезоне многие списали «Зенит» со счетов. Команда буксовала, теряла очки, а конкуренты дышали в спину.

Но, как говорит Михаил Сергеевич, судьба сама ведет сине-бело-голубых к побед, цитирует артиста 78.ru.

Он подчеркнул, что очень уважает тот же «Краснодар» — ребята играют красиво. Но одного таланта мало, нужна еще и удача. А она в этом году явно выбрала Петербург.

Артист полностью доверяет Сергею Семаку и его штабу, считая, что они знают какой-то секретный рецепт успеха.

Как «Зенит» вернулся на трон

Еще недавно казалось, что лидерство упущено. Но последние туры перевернули всё с ног на голову:

  1. «Зенит» уверенно обыграл «Сочи».
  2. Главный конкурент, «Краснодар», оступился и потерял очки.
  3. В итоге Питер снова взлетел на первую строчку в таблице.

Теперь всё в руках самих футболистов. Чужие осечки помогли, но финальный рывок нужно сделать самим.

Решающий бой в Ростове

Развязка наступит совсем скоро. 17 мая «Зенит» едет в гости к «Ростову». Расклад для Петербурга максимально комфортный. Чтобы официально стать чемпионами, команде даже не обязательно побеждать — достаточно просто не проиграть и зацепить ничью.

Правда, «Ростов» Валерия Карпина — соперник кусачий. Дома они всегда бьются до последнего, так что легкой прогулки не будет.

Боярский уже готовит праздничную шляпу, а болельщикам осталось подождать совсем немного. Судьба титула решится на берегах Дона.

