Шляпа готова, дело за ничьей: Боярский объяснил, как «Зенит» обойдет «Краснодар» на финише
Интрига в российском футболе накалилась до предела. Пока фанаты спорят и гадают, главный «мушкетер» страны Михаил Боярский сохраняет олимпийское спокойствие.
Артист уверен: чемпионский кубок снова приедет в Петербург.
Фортуна на стороне Питера
Боярский честно признает: в этом сезоне многие списали «Зенит» со счетов. Команда буксовала, теряла очки, а конкуренты дышали в спину.
Но, как говорит Михаил Сергеевич, судьба сама ведет сине-бело-голубых к побед, цитирует артиста 78.ru.
Он подчеркнул, что очень уважает тот же «Краснодар» — ребята играют красиво. Но одного таланта мало, нужна еще и удача. А она в этом году явно выбрала Петербург.
Артист полностью доверяет Сергею Семаку и его штабу, считая, что они знают какой-то секретный рецепт успеха.
Как «Зенит» вернулся на трон
Еще недавно казалось, что лидерство упущено. Но последние туры перевернули всё с ног на голову:
- «Зенит» уверенно обыграл «Сочи».
- Главный конкурент, «Краснодар», оступился и потерял очки.
- В итоге Питер снова взлетел на первую строчку в таблице.
Теперь всё в руках самих футболистов. Чужие осечки помогли, но финальный рывок нужно сделать самим.
Решающий бой в Ростове
Развязка наступит совсем скоро. 17 мая «Зенит» едет в гости к «Ростову». Расклад для Петербурга максимально комфортный. Чтобы официально стать чемпионами, команде даже не обязательно побеждать — достаточно просто не проиграть и зацепить ничью.
Правда, «Ростов» Валерия Карпина — соперник кусачий. Дома они всегда бьются до последнего, так что легкой прогулки не будет.
Боярский уже готовит праздничную шляпу, а болельщикам осталось подождать совсем немного. Судьба титула решится на берегах Дона.
