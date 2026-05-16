Закопали под кустом – и пион снова король сада: затмит даже капризную розу – цветки размером с тарелку
Садоводы активно применяют различные инновационные методы на своих приусадебных участках. Например, закапывают под пионами говяжьи и куриные кости.
Агроном Ксения Давыдова раскрыла причину, зачем это делают. Несмотря на свою необычность, этот подход может демонстрировать высокую эффективность для стимуляции роста и цветения этих растений.
Почему истощаются пионы
Пионы известны своим интенсивным потреблением питательных веществ из почвы. В течение нескольких лет почва может значительно истощиться, что приводит к уменьшению размера цветов и потере их пышности. В связи с этим пионам необходимы специализированные подкормки.
Почему стоит попробовать кости
Дело в том, что кости выступают в качестве эффективного органического удобрения. При этом можно использовать кости любого происхождения, а наличие остатков мяса на них дополнительно повышает их питательную ценность для растений.
Кости богаты солями фосфора и кальция, дефицит которых часто наблюдается у многих растений. Кроме того, медленное разложение костей обеспечивает пролонгированный эффект от их применения, что способствует длительному поддержанию плодородия почвы.
"Просто закопайте несколько косточек вокруг куста – и на следующий год вы будете поражены обилием бутонов", – рассказала агроном.
