Закопали под кустом – и пион снова король сада: затмит даже капризную розу – цветки размером с тарелку

Опубликовано: 16 мая 2026 14:07
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Нестандартная подкормка для любимых пионов

Садоводы активно применяют различные инновационные методы на своих приусадебных участках. Например, закапывают под пионами говяжьи и куриные кости.

Агроном Ксения Давыдова раскрыла причину, зачем это делают. Несмотря на свою необычность, этот подход может демонстрировать высокую эффективность для стимуляции роста и цветения этих растений.

Почему истощаются пионы

Пионы известны своим интенсивным потреблением питательных веществ из почвы. В течение нескольких лет почва может значительно истощиться, что приводит к уменьшению размера цветов и потере их пышности. В связи с этим пионам необходимы специализированные подкормки.

Почему стоит попробовать кости

Дело в том, что кости выступают в качестве эффективного органического удобрения. При этом можно использовать кости любого происхождения, а наличие остатков мяса на них дополнительно повышает их питательную ценность для растений.

Кости богаты солями фосфора и кальция, дефицит которых часто наблюдается у многих растений. Кроме того, медленное разложение костей обеспечивает пролонгированный эффект от их применения, что способствует длительному поддержанию плодородия почвы.

"Просто закопайте несколько косточек вокруг куста – и на следующий год вы будете поражены обилием бутонов", – рассказала агроном.

