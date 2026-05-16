Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета

Эксперт рассказал, что модно в этом году.

В Петербурге наконец-то заглянуло тепло, а значит, пора прятать кроссовки и выбирать что-то полегче. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к одежде, а главная «фишка» вашего образа.

Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, в этом сезоне открытая обувь становится главным акцентом образа. Она советует присмотреться к удобным и минималистичным моделям.

«Бабушкины» сандалии — это хит

Не пугайтесь названия. Речь о максимально уютных моделях из мягкой кожи на плоской подошве. Они выглядят просто, зато ноги в них не устают.

Такие сандалии «дружат» и с летящими платьями, и со старыми добрыми джинсами. Это база, которая прослужит долго.

Акцент на пальцы и ремешки

Хотите чего-то новенького? Присмотритесь к сандалиям с петлей для большого пальца. Смотрится необычно, а сидят они на ноге очень плотно.

Дарья Правич Стилист "Также в тренде тонкие ремешки: такая обувь практически сливается с кожей, создавая ощущение «босых ног» и визуально удлиняя их. Еще одна тенденция сандалии с Х-образным ремешком, которые обеспечивают хорошую фиксацию для активного городского ритма", - говорит эксперт.

Шлепанцы теперь носят в офис

Забудьте о резиновых тапочках для бассейна. Сейчас в моде минималистичные шлепанцы на небольшом устойчивом каблуке или аккуратной танкетке. Это отличная замена туфлям: и на работу пойти не стыдно, и ногам легко.

"Мюли (туфли на задней части стопы) остаются в фаворитах. В этом сезоне обратите внимание на модели с квадратным носком и на невысоком каблуке", - говорит стилист.

Не бойтесь ярких цветов

В этом сезоне обувь должна «кричать». Если одежда спокойная, пусть сандалии будут яркими.

Белый — классика, которая освежает.

— классика, которая освежает. Желтый и голубой — главные цвета этого лета.

— главные цвета этого лета. Красный — для тех, кто хочет приковывать взгляды.

— для тех, кто хочет приковывать взгляды. Розовый — всё еще в моде, добавляет нежности.

Кроме кожи, обратите внимание на замшу и текстиль. Замшевые сандалии выглядят дороже и мягче ощущаются на коже.

А чтобы обувь на плоском ходу не вредила стопе, ищите модели с небольшой анатомической стелькой — ваши ноги скажут «спасибо» в конце дня.