Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета
В Петербурге наконец-то заглянуло тепло, а значит, пора прятать кроссовки и выбирать что-то полегче. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к одежде, а главная «фишка» вашего образа.
Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, в этом сезоне открытая обувь становится главным акцентом образа. Она советует присмотреться к удобным и минималистичным моделям.
«Бабушкины» сандалии — это хит
Не пугайтесь названия. Речь о максимально уютных моделях из мягкой кожи на плоской подошве. Они выглядят просто, зато ноги в них не устают.
Такие сандалии «дружат» и с летящими платьями, и со старыми добрыми джинсами. Это база, которая прослужит долго.
Акцент на пальцы и ремешки
Хотите чего-то новенького? Присмотритесь к сандалиям с петлей для большого пальца. Смотрится необычно, а сидят они на ноге очень плотно.
Шлепанцы теперь носят в офис
Забудьте о резиновых тапочках для бассейна. Сейчас в моде минималистичные шлепанцы на небольшом устойчивом каблуке или аккуратной танкетке. Это отличная замена туфлям: и на работу пойти не стыдно, и ногам легко.
"Мюли (туфли на задней части стопы) остаются в фаворитах. В этом сезоне обратите внимание на модели с квадратным носком и на невысоком каблуке", - говорит стилист.
Не бойтесь ярких цветов
В этом сезоне обувь должна «кричать». Если одежда спокойная, пусть сандалии будут яркими.
- Белый — классика, которая освежает.
- Желтый и голубой — главные цвета этого лета.
- Красный — для тех, кто хочет приковывать взгляды.
- Розовый — всё еще в моде, добавляет нежности.
Кроме кожи, обратите внимание на замшу и текстиль. Замшевые сандалии выглядят дороже и мягче ощущаются на коже.
А чтобы обувь на плоском ходу не вредила стопе, ищите модели с небольшой анатомической стелькой — ваши ноги скажут «спасибо» в конце дня.