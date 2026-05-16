Городовой / Город / Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Стамбул и Кемер останутся в прошлом: топ небанальных курортов Турции - россияне о них точно не знают Полезное
Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво Город
Закопали под кустом – и пион снова король сада: затмит даже капризную розу – цветки размером с тарелку Полезное
Варю туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: соседи благодарят, просят рецепт Полезное
Передвигаю холодильник и плачу за свет копейки: трюк для всех, у кого есть счётчики Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета

Опубликовано: 16 мая 2026 14:24
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета
Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета
Городовой ру
Эксперт рассказал, что модно в этом году.

В Петербурге наконец-то заглянуло тепло, а значит, пора прятать кроссовки и выбирать что-то полегче. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к одежде, а главная «фишка» вашего образа.

Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, в этом сезоне открытая обувь становится главным акцентом образа. Она советует присмотреться к удобным и минималистичным моделям.

«Бабушкины» сандалии — это хит

Не пугайтесь названия. Речь о максимально уютных моделях из мягкой кожи на плоской подошве. Они выглядят просто, зато ноги в них не устают.

Такие сандалии «дружат» и с летящими платьями, и со старыми добрыми джинсами. Это база, которая прослужит долго.

Акцент на пальцы и ремешки

Хотите чего-то новенького? Присмотритесь к сандалиям с петлей для большого пальца. Смотрится необычно, а сидят они на ноге очень плотно.

Дарья Правич
Дарья Правич Стилист

"Также в тренде тонкие ремешки: такая обувь практически сливается с кожей, создавая ощущение «босых ног» и визуально удлиняя их.

Еще одна тенденция сандалии с Х-образным ремешком, которые обеспечивают хорошую фиксацию для активного городского ритма", - говорит эксперт.

Шлепанцы теперь носят в офис

Забудьте о резиновых тапочках для бассейна. Сейчас в моде минималистичные шлепанцы на небольшом устойчивом каблуке или аккуратной танкетке. Это отличная замена туфлям: и на работу пойти не стыдно, и ногам легко.

"Мюли (туфли на задней части стопы) остаются в фаворитах. В этом сезоне обратите внимание на модели с квадратным носком и на невысоком каблуке", - говорит стилист.

Не бойтесь ярких цветов

В этом сезоне обувь должна «кричать». Если одежда спокойная, пусть сандалии будут яркими.

  • Белый — классика, которая освежает.
  • Желтый и голубой — главные цвета этого лета.
  • Красный — для тех, кто хочет приковывать взгляды.
  • Розовый — всё еще в моде, добавляет нежности.

Кроме кожи, обратите внимание на замшу и текстиль. Замшевые сандалии выглядят дороже и мягче ощущаются на коже.

А чтобы обувь на плоском ходу не вредила стопе, ищите модели с небольшой анатомической стелькой — ваши ноги скажут «спасибо» в конце дня.

Город