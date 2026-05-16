Варю туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: соседи благодарят, просят рецепт
Многие устали бороться с тараканами агрессивной химией, особенно если дома есть дети, аллергики или животные. Поэтому в Сети набирает популярность необычный домашний способ — ловушка из обычной туалетной бумаги.
Метод работает просто: насекомых привлекает сладкий запах смеси, после чего они поедают приманку и погибают.
Как приготовить
Для приготовления берут около 50 сантиметров белой туалетной бумаги, рвут её на кусочки и варят в воде до состояния кашицы. Затем добавляют три ложки сахара. После остывания вливают ложку уксуса и чайную ложку жидкого мыла, всё тщательно перемешивают.
Получившуюся смесь раскладывают по крышкам или небольшим баночкам и ставят в местах, где чаще всего появляются тараканы:
- под раковиной
- возле мусорного ведра
- рядом с вентиляцией
- в тёмных углах кухни и ванной
Ловушки рекомендуют менять каждые три дня. Для максимального эффекта жильцам лучше всего проводить обработку сразу всем подъездом, иначе насекомые могут просто перебежать к соседям.
Личный опыт
Я попробовал сделать такую же приманку для тараканов, и она сработала. Спустя сутки рядом с оставленными ловушками на кухне я нашел несколько трупов тараканов.
Ранее мы писали о том, как сэкономить деньги на электричестве переставив холодильник.