Эта говядина по-китайски уничтожила все доставки: пока вы ждёте еду, она уже готова
Пока курьер ещё только ищет подъезд, у вас уже всё готово: сковорода пустая, ужин съеден, настроение поднято. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты:
- говядина — 500 г,
- лук репчатый — 250 г,
- пищевая сода — 1/4 ч. л.,
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.,
- устричный соус — 3 ч. л.,
- светлый соевый соус — 1 ст. л.,
- тёмный соевый соус — 1 ч. л.,
- кетчуп — 2 ч. л.,
- сахар — 1/4 ч. л.,
- кунжутное масло — 1/4 ч. л.,
- вода — 1/4 стакана
Приготовление
Говядину нарезаю максимально тонкими ломтиками поперёк волокон. Если мясо жёсткое, слегка обрабатываю его содой, затем промываю и обсушиваю — так оно становится мягче и нежнее.
Дальше мариную мясо: смешиваю говядину с кукурузным крахмалом, устричным соусом, растительным маслом и небольшим количеством воды. Хорошо перемешиваю, чтобы кусочки стали слегка липкими и напитались маринадом. Оставляю на 15-30 минут.
Отдельно готовлю соус: соединяю светлый и тёмный соевый соус, кетчуп, устричный соус, сахар, кунжутное масло и воду.
На хорошо разогретой сковороде с маслом быстро обжариваю говядину. Жарю на сильном огне буквально минуту, чтобы мясо схватилось и подрумянилось, затем довожу до полуготовности и убираю в сторону.
В ту же сковороду отправляю нарезанный лук и обжариваю его на сильном огне около минуты — он должен остаться слегка хрустящим и сладким, с золотистыми краями.
После этого вливаю соус, довожу до кипения буквально на несколько секунд — он начинает слегка густеть и блестеть. Возвращаю мясо и лук обратно в сковороду, быстро перемешиваю, чтобы всё покрылось глянцевым соусом.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
Я попробовал приготовить говядину по этому рецепту и советую добавить во время обжарки лука острый перец чили для пикантности.
