Эта говядина по-китайски уничтожила все доставки: пока вы ждёте еду, она уже готова

Когда нет сил ждать доставку и хочется чего-то ароматного и с характером — этот рецепт спасает.

Пока курьер ещё только ищет подъезд, у вас уже всё готово: сковорода пустая, ужин съеден, настроение поднято. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".

Ингредиенты:

говядина — 500 г,

лук репчатый — 250 г,

пищевая сода — 1/4 ч. л.,

кукурузный крахмал — 1 ч. л.,

устричный соус — 3 ч. л.,

светлый соевый соус — 1 ст. л.,

тёмный соевый соус — 1 ч. л.,

кетчуп — 2 ч. л.,

сахар — 1/4 ч. л.,

кунжутное масло — 1/4 ч. л.,

вода — 1/4 стакана

Приготовление

Говядину нарезаю максимально тонкими ломтиками поперёк волокон. Если мясо жёсткое, слегка обрабатываю его содой, затем промываю и обсушиваю — так оно становится мягче и нежнее.

Дальше мариную мясо: смешиваю говядину с кукурузным крахмалом, устричным соусом, растительным маслом и небольшим количеством воды. Хорошо перемешиваю, чтобы кусочки стали слегка липкими и напитались маринадом. Оставляю на 15-30 минут.

Отдельно готовлю соус: соединяю светлый и тёмный соевый соус, кетчуп, устричный соус, сахар, кунжутное масло и воду.

На хорошо разогретой сковороде с маслом быстро обжариваю говядину. Жарю на сильном огне буквально минуту, чтобы мясо схватилось и подрумянилось, затем довожу до полуготовности и убираю в сторону.

В ту же сковороду отправляю нарезанный лук и обжариваю его на сильном огне около минуты — он должен остаться слегка хрустящим и сладким, с золотистыми краями.

После этого вливаю соус, довожу до кипения буквально на несколько секунд — он начинает слегка густеть и блестеть. Возвращаю мясо и лук обратно в сковороду, быстро перемешиваю, чтобы всё покрылось глянцевым соусом.

Примерное время приготовления: 25 минут

Личный опыт

Я попробовал приготовить говядину по этому рецепту и советую добавить во время обжарки лука острый перец чили для пикантности.

