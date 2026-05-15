Чемпионы по скороспелости: плоды этих сортов будете собирать уже через 45 дней – на зависть соседям
При выборе сорта огурцов особое внимание уделяется не только показателям урожайности, но и скороспелости, поскольку большинство садоводов стремится получить урожай в кратчайшие сроки после посева. Приобретение семян таких сортов рекомендуется осуществлять заблаговременно, ввиду их высокого спроса и быстрого исчезновения из ассортимента торговых точек.
Сорт «Кустовой»
Характеризуется ранним сроком созревания, позволяя собрать первый урожай уже через 45 дней после появления всходов. Этот сорт пригоден для культивирования как в условиях теплиц, так и на открытых грядах.
Плоды отличаются темно-зеленой окраской, яйцевидно-удлиненной формой и средней массой около 90 граммов. «Кустовой» демонстрирует высокую урожайность, достигая до 12 кг плодов с одного квадратного метра.
Сорт «Боровичок F1»
Является пчелоопыляемым, что требует обеспечения доступа насекомых к растениям при выращивании в тепличных условиях. Плодоношение начинается уже через 43 дня после всходов.
Плоды этого сорта имеют насыщенный зеленый оттенок и небольшие черные шипы. «Боровичок F1» обладает повышенной устойчивостью к таким заболеваниям, как мучнистая роса и корневые гнили. С одного куста можно получить урожайность около 6 кг плодов.
Ранее мы рассказали, как избавиться от тли на розах.