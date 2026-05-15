Размножить флоксы – легко: агроном назвал простые приемы – будут радовать вечно

Как размножить флоксы

Флоксы – одни из самых популярных многолетников. Они декоративны на протяжении всего летнего сезона, а обилие расцветок делает их главным украшением сада. Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям издания "Городовой", как размножить флоксы.

Размножение флоксов может быть реализовано несколькими методами.

Первый метод

Деление куста – относительно простой способ, который, тем не менее, предполагает полное извлечение растения из почвы. Наиболее благоприятное время для проведения данной процедуры – весенний период, при появлении первых побегов, либо осень, после завершения цветения и проведения обрезки.

Второй метод

Весеннее черенкование позволяет увеличить объем посадочного материала без нарушения целостности материнского растения. Однако следует учитывать, что молодые растения потребуют дополнительного ухода, поскольку их не рекомендуется сразу высаживать на постоянное место.

Третий метод

Существует также метод стеблевого черенкования, который является эффективным и относительно несложным способом размножения, особенно ценным для редких сортов, так как он обеспечивает большое количество посадочного материала.

"Для этого необходимо срезать листовой черенок длиной около 2 см. Важно отметить, что это метод является более продолжительным и требует дополнительных ресурсов и постоянного внимания",– рассказала специалист.

