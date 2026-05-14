Тлю – прямиком в преисподнюю: агроном Давыдова назвала 3 метода борьбы с вредителями – никакой химии
Тля, поражающая розовые кусты, способна причинить огромный вред растениям. Эти коварные насекомые высасывают соки из стеблей и бутонов, что приводит к увяданию и последующей гибели растений.
Агроном Ксения Давыдова специально для портала "Городовой" поделилась народными методами борьбы с тлей.
Метод 1
Попробуйте высадить саженцы томатов в непосредственной близости от пораженных тлей розовых кустов. Аромат томатной ботвы эффективно отпугивает различных мелких насекомых, включая тлю. В качестве альтернативы можно приготовить настой из листьев томатов и теплой воды, настаивая его в течение суток. Полученным раствором опрыскайте зараженные растения.
Метод 2
Настой из луковой шелухи и молодых стрелок чеснока уже много десятилетий демонстрирует высокую эффективность в борьбе с тлей. Для его приготовления замочите указанные ингредиенты в горячей воде. Полученную смесь оставьте на сутки, после чего используйте для обработки поврежденных тлей растений.
Метод 3
Хозяйственное мыло также может быть успешно применено для борьбы с тлей. Для приготовления раствора измельчите хозяйственное мыло при помощи терки, затем растворите его в подогретой воде и применяйте полученный состав для опрыскивания растений.
"Я обожаю розы и стараюсь не допускать нашествия тли. Методы, описанные выше, отлично зарекомендовали себя в качестве мер борьбы с вредителями", – рассказала специалист.
