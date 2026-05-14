Городовой / Полезное / Тлю – прямиком в преисподнюю: агроном Давыдова назвала 3 метода борьбы с вредителями – никакой химии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что попробовать в Таиланде и не отравиться: советы для российских туристов - отпуск не будет испорчен Полезное
Внимание в дефиците: какой «скрытый» навык поднял зарплаты петербургской молодежи до 95 тысяч рублей Город
Засыпаю соль в унитаз на всю ночь — и просыпаюсь с сияющей сантехникой: без лишней химии Полезное
Попросился домой перед финалом: почему «Зенит» лишился форварда и как будет взламывать прессинг «Ростова» Город
От «пляшущей» плитки до гарантии на два года: на Невском переложат тротуары и возьмутся за трамвайные пути Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Тлю – прямиком в преисподнюю: агроном Давыдова назвала 3 метода борьбы с вредителями – никакой химии

Опубликовано: 14 мая 2026 14:07
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Тлю – прямиком в преисподнюю: агроном Давыдова назвала 3 метода борьбы с вредителями – никакой химии
Тлю – прямиком в преисподнюю: агроном Давыдова назвала 3 метода борьбы с вредителями – никакой химии
Городовой ру
Как защитить любимые розы от тли

Тля, поражающая розовые кусты, способна причинить огромный вред растениям. Эти коварные насекомые высасывают соки из стеблей и бутонов, что приводит к увяданию и последующей гибели растений.

Агроном Ксения Давыдова специально для портала "Городовой" поделилась народными методами борьбы с тлей.

Метод 1

Попробуйте высадить саженцы томатов в непосредственной близости от пораженных тлей розовых кустов. Аромат томатной ботвы эффективно отпугивает различных мелких насекомых, включая тлю. В качестве альтернативы можно приготовить настой из листьев томатов и теплой воды, настаивая его в течение суток. Полученным раствором опрыскайте зараженные растения.

Метод 2

Настой из луковой шелухи и молодых стрелок чеснока уже много десятилетий демонстрирует высокую эффективность в борьбе с тлей. Для его приготовления замочите указанные ингредиенты в горячей воде. Полученную смесь оставьте на сутки, после чего используйте для обработки поврежденных тлей растений.

Метод 3

Хозяйственное мыло также может быть успешно применено для борьбы с тлей. Для приготовления раствора измельчите хозяйственное мыло при помощи терки, затем растворите его в подогретой воде и применяйте полученный состав для опрыскивания растений.

"Я обожаю розы и стараюсь не допускать нашествия тли. Методы, описанные выше, отлично зарекомендовали себя в качестве мер борьбы с вредителями", – рассказала специалист.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьев на участке.

Полезное