Беру четыре простых ингредиента и готовлю из них ужин: когда не знаешь, чем накормить семью быстро и вкусно

Быстрый рецепт без лишних хлопот.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то простого, сытного и очень домашнего. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан". Пропроции всех ингредиентов — на ваш вкус.

Ингредиенты:

картофель

сосиски,

репчатый лук,

сметана,

соль,

перец.

Приготовление

Заранее включаю духовку разогреваться примерно до 200 градусов. Пока она нагревается, быстро нарезаю репчатый лук и отправляю его в толстую керамическую форму для запекания. Слегка сбрызгиваю растительным маслом и ставлю в духовку буквально на несколько минут, чтобы лук стал мягче и начал красиво подрумяниваться.

Тем временем нарезаю сосиски тонкими кружочками. Когда лук слегка зазолотился, добавляю к нему сосиски и снова отправляю форму в духовку ещё на несколько минут, чтобы они тоже подрумянились и стали ароматнее.

Пока всё запекается, быстро чищу картошку и нарезаю кружочками или полукружочками — зависит от размера клубней. Отправляю картофель вариться в подсоленной воде почти до готовности.

Как только сосиски подрумянились, а картошка стала мягкой, но ещё плотной, сливаю воду и перекладываю картофель в форму. Добавляю сметану, слегка разбавленную водой до консистенции нежирных сливок. Добаляю соль и перец по вкусу, всё перемешиваю.

Снова отправляю форму в духовку и запекаю до полной готовности картофеля и появления лёгкой золотистой корочки сверху.

Примерное время приготовления: около 45 минут

Автор "Городового" советует в конце перед подачей посыпать блюдо зелёным луком — так вкус получается особенно домашним.

