Кидаю цветную капусту в ореховый соус — и получаю не просто гарнир, а восторг: вау-вкус
Этот рецепт уже не раз выручал меня на семейных обедах. Рецептом поделился автор Дзен-канала "День республики".
Ингредиенты:
- цветная капуста — 1 большой кочан,
- грецкие орехи — 100 г,
- чеснок — 4 зубчика,
- сливки 10-20% — 200 мл,
- топлёное масло — 50 г,
- хмели-сунели — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- зелень для подачи — по вкусу
Приготовление
Разбираю цветную капусту на крупные соцветия, удаляя жёсткую часть стебля. В широкой кастрюле довожу подсоленную воду до кипения, опускаю капусту, накрываю крышкой и после повторного закипания варю около 5 минут. Затем откидываю на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.
Форму для запекания смазываю растопленным сливочным маслом, выкладываю капусту и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут, чтобы она слегка подрумянилась и стала ароматнее.
Пока капуста запекается, готовлю соус. Чеснок мелко рублю и обжариваю на растительном масле буквально 30-40 секунд, добавляю хмели-сунели и снимаю с огня. Перекладываю чеснок вместе с маслом в блендер, добавляю грецкие орехи, сливки и около 100 мл воды, пробиваю до полностью гладкой и кремовой консистенции. Солю и перчу по вкусу.
Достаю капусту из духовки, щедро поливаю ореховым соусом и возвращаю обратно ещё на 5 минут, чтобы сверху образовалась лёгкая румяная корочка и вкус стал ещё глубже. Подаю горячей, посыпав свежей рубленой зеленью.
Примерное время приготовления: 45 минут
Автор "Городового" решил приготовить блюдо по этому рецепту, и рекомендует добавить помимо хмели-сунели в соус ложку аджики для пикантности.
