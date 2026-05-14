Кидаю цветную капусту в ореховый соус — и получаю не просто гарнир, а восторг: вау-вкус

Это блюдо может заменить полноценный ужин.

Этот рецепт уже не раз выручал меня на семейных обедах. Рецептом поделился автор Дзен-канала "День республики".

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 большой кочан,

грецкие орехи — 100 г,

чеснок — 4 зубчика,

сливки 10-20% — 200 мл,

топлёное масло — 50 г,

хмели-сунели — 1 ч. л.,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу,

зелень для подачи — по вкусу

Приготовление

Разбираю цветную капусту на крупные соцветия, удаляя жёсткую часть стебля. В широкой кастрюле довожу подсоленную воду до кипения, опускаю капусту, накрываю крышкой и после повторного закипания варю около 5 минут. Затем откидываю на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.

Форму для запекания смазываю растопленным сливочным маслом, выкладываю капусту и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут, чтобы она слегка подрумянилась и стала ароматнее.

Пока капуста запекается, готовлю соус. Чеснок мелко рублю и обжариваю на растительном масле буквально 30-40 секунд, добавляю хмели-сунели и снимаю с огня. Перекладываю чеснок вместе с маслом в блендер, добавляю грецкие орехи, сливки и около 100 мл воды, пробиваю до полностью гладкой и кремовой консистенции. Солю и перчу по вкусу.

Достаю капусту из духовки, щедро поливаю ореховым соусом и возвращаю обратно ещё на 5 минут, чтобы сверху образовалась лёгкая румяная корочка и вкус стал ещё глубже. Подаю горячей, посыпав свежей рубленой зеленью.

Примерное время приготовления: 45 минут

Автор "Городового" решил приготовить блюдо по этому рецепту, и рекомендует добавить помимо хмели-сунели в соус ложку аджики для пикантности.

