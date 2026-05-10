"Битые" баклажаны по-турецки: ужин, который сметают за минуты — мясо больше не нужно
Рецептом сочного блюда по-турецки поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
баклажаны — 500 г (2 шт.),
фарш — 250 г,
репчатый лук — 200 г,
помидоры — 200 г,
болгарский перец — 150 г,
морковь — 120 г,
чеснок — 1-2 зубчика,
зира — 1 ч. л.,
соль — по вкусу,
перец — по вкусу,
томатная паста — 2 ст. л.,
паприка — 1 ч. л.,
вода — 150 мл,
Приготовление:
Беру баклажаны среднего размера и хорошо их проминаю — прокатываю скалкой, слегка отбиваю и разминаю руками. Они должны стать мягкими, но без повреждения кожуры. После этого разрезаю их вдоль пополам — внутри образуется идеальное место для начинки.
Дальше готовлю начинку. В миске соединяю фарш, мелко нарезанный лук, помидоры, болгарский перец и морковь. Добавляю чеснок, соль, перец и зиру. Всё тщательно перемешиваю и немного проминаю, чтобы масса стала сочной и однородной.
Для соуса смешиваю томатную пасту с паприкой, солью и перцем, затем разбавляю водой до жидкой консистенции.
Форму для запекания беру не слишком большую, чтобы баклажаны лежали плотно. Из фарша формирую продолговатые заготовки и укладываю их в половинки баклажанов. Сверху заливаю томатным соусом и слегка сбрызгиваю растительным маслом.
Отправляю в разогретую до 180°C духовку примерно на 1 час.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить блинчатый пирог "Ревнивец".