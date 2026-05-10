Прогулки сегодня, дожди завтра: синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге к понедельнику
После похолодания и даже недавнего снега город начинает оживать.
Что с погодой сегодня
В это воскресенье в Петербурге было по-настоящему комфортно. Главный плюс — никаких дождей. Воздух прогрелся до +16…+18°. В Ленинградской области местами было чуть прохладнее — от +13°.
Давление и самочувствие
Атмосферное давление сейчас в норме — 761 мм ртутного столба. Однако оно потихоньку начинает падать. Если вы чутко реагируете на перемены погоды, примите это во внимание. Но в целом день обещает быть спокойным.
Планы на понедельник
В начале рабочей недели погода немного «закапризничает». В понедельник днем местами пройдут небольшие дожди. Температура чуть-чуть опустится — до +15…+17°, рассказал синоптик Михаил Леус в соцсетях.
Ночи тоже станут теплее: столбик термометра не упадет ниже +7°. Так что зонтик лучше держать под рукой, но кутаться в зимние куртки уже не придется.
