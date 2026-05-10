Прогулки сегодня, дожди завтра: синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге к понедельнику

Опубликовано: 10 мая 2026 15:22
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Наконец-то дождались: в Санкт-Петербург возвращается настоящее майское тепло.

После похолодания и даже недавнего снега город начинает оживать.

Что с погодой сегодня

В это воскресенье в Петербурге было по-настоящему комфортно. Главный плюс — никаких дождей. Воздух прогрелся до +16…+18°. В Ленинградской области местами было чуть прохладнее — от +13°.

Давление и самочувствие

Атмосферное давление сейчас в норме — 761 мм ртутного столба. Однако оно потихоньку начинает падать. Если вы чутко реагируете на перемены погоды, примите это во внимание. Но в целом день обещает быть спокойным.

Планы на понедельник

В начале рабочей недели погода немного «закапризничает». В понедельник днем местами пройдут небольшие дожди. Температура чуть-чуть опустится — до +15…+17°, рассказал синоптик Михаил Леус в соцсетях.

Ночи тоже станут теплее: столбик термометра не упадет ниже +7°. Так что зонтик лучше держать под рукой, но кутаться в зимние куртки уже не придется.

Ранее «Городовой» рассказывал, как одеваться в переменчивую погоду в Петербурге.

