От портретов в окнах до судов на воде: как миллион петербуржцев оживили историю

Опубликовано: 10 мая 2026 14:43
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Впервые в Петербурге состоялась акция «Бессмертный флот».

В этом году празднование Дня Победы в Петербурге получилось по-настоящему душевным и масштабным. На улицы города и к онлайн-акциям присоединилось больше миллиона человек.

Не только шествие: новые форматы

Традиционный «Бессмертный полк» уже давно перестал быть просто прогулкой по Невскому проспекту. В этот раз город задействовал все возможные площадки.

Более 100 тысяч человек прошли по главной улице города с портретами своих близких. Вместе с горожанами в строю шел и губернатор Александр Беглов. Но это была лишь часть праздника.

Около 200 тысяч петербуржцев поддержали акцию «Окна Победы» — люди выставляли фотографии своих дедов и прадедов прямо в окнах квартир и школ.

«Бессмертный флот» на Неве

Впервые в истории города прошла акция «Бессмертный флот». Петербург — морская столица, поэтому память о героях решили увековечить и на воде.

По рекам и каналам прошли катера и суда, украшенные силуэтами легендарных кораблей и подлодок Балтийского флота времен войны. Это выглядело очень эффектно и сразу привлекло внимание туристов и местных жителей.

Для тех, кто не смог выйти из дома, работало онлайн-шествие. На специальном сайте тысячи людей делились историями своих семей. Как отметил губернатор, сегодня практически каждая семья в городе так или иначе приняла участие в акции.

Празднование 81-й годовщины Победы показало, что для петербуржцев это не просто «красный день календаря». Это живая история.

В каждой семье хранят свои воспоминания о блокаде, о боях на Невском пятачке и о тяжелом труде в тылу. Город буквально замер в едином порыве благодарности тем, кто спас Ленинград.

30 залпов в честь героев

Завершился праздник ярким артиллерийским салютом. Небо над Невой расцветилось огнями ровно в 22:00. Всего дали 30 залпов из двенадцати легендарных пушек Д-44 и современных установок.

Интересная деталь: у каждого залпа было свое имя.

  • Первый — в честь самой даты Победы.
  • Отдельные выстрелы посвятили ветеранам и жителям блокадного города.
  • Не забыли и про важные военные операции — «Искра» и «Гром», которые когда-то принесли спасение Ленинграду.

Праздник получился очень масштабным, но при этом семейным и теплым. Город еще раз доказал: никто не забыт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как проходил парад в Ленинграде в 1945 году.

