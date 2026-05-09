Железный марш победителей: как Ленинград возродил имперскую мощь триумфальных арок в июле 45-го

Воины, герои-освободители блокадного Ленинграда возвращались домой.

Мы привыкли, что 9 Мая — это всегда парад. Но так было не всегда. В 1945 году главный праздник прошел в Москве в июне, а потом про торжества почти забыли на 20 лет.

С 1947 года день и вовсе стал рабочим. Но для Ленинграда была одна особенная дата — 8 июля 1945 года. В этот день город встретил своих защитников так, как не встречал больше никогда, пишет Росбалт.

Почему именно июль?

Казалось бы, война закончилась в мае. Но Ленинградский гвардейский корпус еще долго оставался в строю. Только к лету бойцы получили приказ: «Домой!».

Они шли пешком. Сотни километров по летней жаре. К началу июля уставшие, но счастливые колонны дошли до пригородов родного города.

Триумфальные арки из фанеры

Ленинградцы хотели устроить героям настоящий триумф. Времени на стройку почти не было. Архитекторы за сутки набросали эскизы, а рабочие и студенты за неделю возвели три огромные арки.

Их строили на въездах в город: у Нарвских ворот, на Московском шоссе и у Володарского моста.

Материалы были простые — дерево, гипс и фанера. Но выглядели они как величественные каменные памятники. Это была старая традиция: так встречали воинов еще во времена Петра I и после победы над Наполеоном.

Не парадная, а настоящая форма

Утром 8 июля в город вошли три дивизии. Это были те самые люди, которые прорывали блокаду и гнали немцев до самой Прибалтики.

Интересный факт: на солдатах не было новой парадной формы. Они шли в том, в чем воевали. Выцветшие на солнце гимнастерки, каски, запыленные сапоги. Но на груди у каждого медали и ордена.

Вместе с пехотой ехала техника и шли фронтовые лошади. Это не было «шоу» для красоты. Это было возвращение живых легенд в свой дом.

Праздник на Дворцовой

Финалом стал митинг на Дворцовой площади. Она была забита до отказа. Герои войны, прошедшие ад, не могли сдержать слез от такого приема.

Над площадью пролетали боевые самолеты. Один из них вел знаменитый ас Петр Покрышев. В руках генерала Афанасия Щеглова развевался штандарт Ленинградского фронта — тот самый, что был на Параде Победы в Москве.

Почему это важно помнить

Парад 8 июля 1945 года называют «самым искренним». В нем не было фальши или желания «показать мощь». Это был праздник единства людей, которые вместе пережили блокаду, голод и смерть, а теперь просто праздновали жизнь.

