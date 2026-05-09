Автографы у лестницы и «застывший» сейв на трибун: как «Зенит» проводит своего самого титулованного игрока
В петербургском «Зените» наступают перемены, от которых веет легкой грустью. Легендарный вратарь Михаил Кержаков официально объявил: сезон-2025/26 станет для него последним.
10 мая на «Газпром Арене» пройдут большие проводы, где болельщики смогут лично поблагодарить футболиста за годы преданности клубу.
Что ждет болельщиков 10 мая?
Прощаться с вратарем будут красиво. Последний домашний матч сезона против «Сочи» полностью посвятят Кержакову. Вот что подготовил клуб:
- Автографы на память. До начала игры у входа на стадион Михаил проведет встречу с фанатами. Это отличный шанс подписать карточку или сделать фото.
- Стена славы. На трибуне С установят крутую инсталляцию. Там изобразят один из самых эффектных сейвов Кержакова.
- Финальный свисток. Самый трогательный момент случится после матча — Миша выйдет на поле, чтобы в последний раз поприветствовать трибуны в качестве игрока.
Почему он — уникальный игрок?
Михаилу 39 лет, и его карьера — это настоящий пример терпения и любви к родному городу. Он пришел в дубль «Зенита» еще в далеком 2004 году.
Многие думали, что он так и останется «вечно вторым» или просто «младшим братом того самого Саши Кержакова». Но Михаил доказал обратное. Он стал не просто основным вратарем, а настоящим талисманом команды.
Интересный факт: Кержаков-младший — абсолютный рекордсмен «Зенита» по числу трофеев. В его копилке семь золотых медалей чемпионата России. По этому показателю он обошел даже самых звездных легионеров.