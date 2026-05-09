Этот слоёный салат затмил даже "Оливье": готовлю на каждый праздник
Этот слоёный салат затмил даже "Оливье": готовлю на каждый праздник

Опубликовано: 9 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Слоёный салат "Грибы под шубой".

С виду обычные продукты, а вкус получается настолько насыщенным и гармоничным, что гости всегда просят рецепт. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • грибы маринованные — 1 банка,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • картофель отварной — 3 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • огурцы маринованные — 3 шт.,
  • сыр твёрдый — 200 г,
  • зелёный лук — 1 пучок,
  • майонез — по вкусу

Приготовление

Мелко нарезаю лук и обжариваю его на небольшом количестве масла до мягкости и лёгкой прозрачности. Затем добавляю к нему маринованные грибы и обжариваю вместе пару минут. Даю смеси немного остыть.

Картофель, яйца, огурцы и сыр натираю на крупной тёрке, зелёный лук мелко нарезаю.

Теперь собираю салат слоями — лучше всего делать это в кольце, чтобы получилась красивая форма.

Первым слоем выкладываю грибы с луком.
Далее идёт картофель — слегка прижимаю, посыпаю зелёным луком и смазываю майонезом.
Следующий слой — маринованные огурцы.
Затем тёртые яйца — и снова немного майонеза.
Финальный слой — сыр. Сверху можно украсить зеленью.

Аккуратно снимаю кольцо — и получается эффектный салат.

Примерное время приготовления: 40 минут.

