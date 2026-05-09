Этот слоёный салат затмил даже "Оливье": готовлю на каждый праздник
С виду обычные продукты, а вкус получается настолько насыщенным и гармоничным, что гости всегда просят рецепт. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- грибы маринованные — 1 банка,
- лук репчатый — 1 шт.,
- картофель отварной — 3 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- огурцы маринованные — 3 шт.,
- сыр твёрдый — 200 г,
- зелёный лук — 1 пучок,
- майонез — по вкусу
Приготовление
Мелко нарезаю лук и обжариваю его на небольшом количестве масла до мягкости и лёгкой прозрачности. Затем добавляю к нему маринованные грибы и обжариваю вместе пару минут. Даю смеси немного остыть.
Картофель, яйца, огурцы и сыр натираю на крупной тёрке, зелёный лук мелко нарезаю.
Теперь собираю салат слоями — лучше всего делать это в кольце, чтобы получилась красивая форма.
Первым слоем выкладываю грибы с луком.
Далее идёт картофель — слегка прижимаю, посыпаю зелёным луком и смазываю майонезом.
Следующий слой — маринованные огурцы.
Затем тёртые яйца — и снова немного майонеза.
Финальный слой — сыр. Сверху можно украсить зеленью.
Аккуратно снимаю кольцо — и получается эффектный салат.
Примерное время приготовления: 40 минут.
