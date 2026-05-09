Как превратить злейшего врага в друга: Омар Хайям дал совет еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось
Как превратить злейшего врага в друга: Омар Хайям дал совет еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

Опубликовано: 9 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Мудрость сквозь века

Творчество Омара Хайяма широко известно и признано. Даже те, кто не имеет прямого отношения к искусству и поэзии, знакомы с его рубаи — лаконичными четверостишиями, содержащими глубокую философскую мудрость тысячелетий.

Хайям вошел в историю не только как придворный поэт, почитаемый правителями и народом. Он внес значительный вклад в разработку календаря и развитие алгебры, став первым, кто дал геометрическое объяснение кубическим уравнениям. Омар Хайям был выдающимся философом и астрономом своей эпохи.

Будучи приближенным ко двору, Омар Хайям на собственном опыте познал сложности противостояния интригам и недоброжелателям. В современном обществе эта проблематика сохраняет свою актуальность.

Однако открытое противостояние с оппонентами не является правильным решением для человека, стремящегося к достойному поведению, и не всегда безопасно. В одном из своих рубаи поэт предложил ценный подход, который позволяет не уничтожить противников, а превратить их в союзников:

И с другом, и с врагом ты должен быть хорош! Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь. Обидишь друга — наживешь врага ты, Врага обнимешь — друга обретешь.

Хайям призывал не отвечать агрессией на агрессию, поскольку это лишь умножает зло в мире.

Способность контролировать негативные эмоции, такие как обида и гнев, способствует развитию внутренней устойчивости.

