Омар Хайям объяснил, от каких людей нужно бежать: общение с ними губительно – особенно актуально в наши дни

Считается, что представители прошлых эпох обладали более глубоким пониманием жизни. Несмотря на отсутствие современных технологий, таких как смартфоны и социальные сети, их высказывания сохраняют свою актуальность и точность по сей день.
Философская поэзия Омара Хайяма остаётся востребованной и в наши дни. Его лаконичные рубаи представляют собой не просто поэтические произведения, но и практическое руководство к осмысленной жизни. Особый интерес вызывают его размышления о значимости выбора друзей, которое оказывает непосредственное влияние на наше внутреннее состояние и даже развитие.
«Добросовестных и умных уважай и посещай. И подальше, без оглядки от невежды убегай!» — советовал мудрец.
Философ утверждал, что взаимодействие с людьми, обладающими высокими нравственными принципами, способствует приобретению новых знаний, расширению кругозора, получению вдохновения для саморазвития и формированию собственного взгляда на мир.
Напротив, общение с не слишком умными людьми ведёт к саморазрушению. Разговоры с такими собеседниками отнимают силы и портят настроение. Спорить с ними бесполезно, это только отнимет время.
