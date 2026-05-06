Омар Хайям объяснил, от каких людей нужно бежать: общение с ними губительно – особенно актуально в наши дни
Омар Хайям объяснил, от каких людей нужно бежать: общение с ними губительно – особенно актуально в наши дни

Опубликовано: 6 мая 2026 11:34
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Мудрость персидского поэта

Считается, что представители прошлых эпох обладали более глубоким пониманием жизни. Несмотря на отсутствие современных технологий, таких как смартфоны и социальные сети, их высказывания сохраняют свою актуальность и точность по сей день.

Философская поэзия Омара Хайяма остаётся востребованной и в наши дни. Его лаконичные рубаи представляют собой не просто поэтические произведения, но и практическое руководство к осмысленной жизни. Особый интерес вызывают его размышления о значимости выбора друзей, которое оказывает непосредственное влияние на наше внутреннее состояние и даже развитие.

«Добросовестных и умных уважай и посещай. И подальше, без оглядки от невежды убегай!» — советовал мудрец.

Философ утверждал, что взаимодействие с людьми, обладающими высокими нравственными принципами, способствует приобретению новых знаний, расширению кругозора, получению вдохновения для саморазвития и формированию собственного взгляда на мир.

Напротив, общение с не слишком умными людьми ведёт к саморазрушению. Разговоры с такими собеседниками отнимают силы и портят настроение. Спорить с ними бесполезно, это только отнимет время.

