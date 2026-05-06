Ледяной гребень против душной погоды: в Петербурге холодно, а Москву накрывают летние грозы

Сегодня в Петербурге странная погода. На улице вовсю светит солнце, небо чистое, а на градуснике — печальные цифры.
Город оказался во власти холодного антициклона с запада, сообщает синоптик Михаил Леус. Солнечные лучи просто не успевают прогреть воздух, который пришел к нам с северных широт.
Днем в городе будет всего +11…+13 градусов. В Ленобласти чуть теплее, местами до +15, но бодрящий западный ветер (до 9 м/с) заставит вас застегнуть куртки повыше.
Ночные холода и планы на четверг
Если вы собрались гулять поздно вечером или рано утром в четверг, одевайтесь теплее. Ночь будет по-настоящему холодной: в городе +3…+5 градусов.
В четверг погода особо не изменится. Осадков не будет, солнце останется с нами, но днем воздух прогреется максимум до +14.
Это типичная «обманчивая» погода: через стекло кажется, что жара, а на деле — пронизывающий холод.
Почему Москва «греется», пока мы мерзнем?
В столице сейчас совсем другая история. Пока Петербург под куполом высокого давления, Москву греет атмосферный фронт. Там небо затянуто облаками, льют дожди и гремят грозы.
Но есть и плюс: в Москве намного теплее. Воздух там прогреется до +24 градусов. Это классическое противостояние: у нас ясно и холодно, у них хмуро и жарко.
Советы как подготовиться к похолоданию:
- Одежда: Многослойность — ваш лучший друг. Солнце греет, но ветер холодный.
- Здоровье: Атмосферное давление в норме (760 мм рт. ст.), так что «на погоду» голова болеть не должна.
- Дачникам: Следите за посадками, ночные +3 градуса — это серьезное испытание для теплолюбивых растений.