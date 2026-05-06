Раскатываю тесто и готовлю хрустящие сырные чипсы: идеальная закуска к фильму

Иногда хочется чего-то хрустящего, но без лишней химии и сомнительного состава. Способом приготовления домашних чипсов поделилась автор Дзен-канала "Рецепты Светланы Аникановой".
Ингредиенты:
- мука — 100 г,
- сливочное масло — 100 г,
- твёрдый сыр — 100 г,
- желток — 1 шт.,
- паприка — 1 ст. л.,
- соль, перец — по вкусу
Приготовление
Перетираю холодное сливочное масло с мукой до состояния крошки — это основа будущего теста. Затем добавляю желток, натёртый на мелкой тёрке сыр и специи. Замешиваю мягкое, однородное тесто с ярким сырным ароматом.
Формирую шар, убираю его в пакет и отправляю в холодильник на 30 минут — так тесто станет более послушным и удобным в работе.
После охлаждения раскатываю тесто на пергаменте в тонкий пласт. Делаю небольшие отверстия (для хруста и красивого вида), нарезаю на треугольники и аккуратно переношу на противень.
Отправляю в разогретую до 180°C духовку примерно на 10 минут — до золотистой корочки.
Готовые чипсы можно дополнительно посыпать паприкой, солью или любимыми специями.
Примерное время приготовления: 40 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить крошку-картошку дома.