Крошка-картошка, как в фастфуде: дома получается ещё вкуснее и натуральнее

Я долго думал, что крошка-картошка — это обычный фастфуд. Но на самом деле проще простого приготовить её дома. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашняя лаборатория".
Ингредиенты:
-
картофель крупный — 4 шт. (по 250-280 г),
-
ветчина — 150 г,
-
сыр твёрдый (чеддер или моцарелла) — 150 г,
-
сметана — 50 г,
-
укроп свежий — 30 г,
-
чеснок — 2 зубчика,
-
масло сливочное — 20 г,
-
масло растительное — 10 г,
-
соль — 1 ч. л.,
-
перец чёрный молотый — 1/4 ч. л.
Приготовление
Тщательно мою картофель и накалываю его вилкой со всех сторон — так он лучше пропекается. Затем смешиваю растительное масло с частью соли и смазываю каждый клубень. Заворачиваю в фольгу и отправляю в духовку при 180°C примерно на 1,5 часа — картофель должен стать максимально мягким внутри.
Пока он запекается, готовлю начинку: мелко нарезаю ветчину и укроп, натираю сыр, чеснок измельчаю. Всё это смешиваю со сметаной, добавляю соль и перец — получается ароматная масса.
Готовый картофель слегка остужаю, разрезаю прямо в фольге и аккуратно достаю мякоть. Добавляю к ней сливочное масло и немного перца, разминаю до нежной текстуры. Затем соединяю пюре с начинкой и перемешиваю.
Картофельные лодочки слегка подсаливаю и щедро наполняю получившейся смесью. Отправляю обратно в духовку ещё на 20-25 минут, чтобы сверху появилась румяная корочка.
Примерное время приготовления: 2 часа
