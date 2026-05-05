Крошка-картошка, как в фастфуде: дома получается ещё вкуснее и натуральнее
Крошка-картошка, как в фастфуде: дома получается ещё вкуснее и натуральнее

Опубликовано: 5 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Это не просто картошка - это ужин, который исчезает за минуты!

Я долго думал, что крошка-картошка — это обычный фастфуд. Но на самом деле проще простого приготовить её дома. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашняя лаборатория".

Ингредиенты:

  • картофель крупный — 4 шт. (по 250-280 г),

  • ветчина — 150 г,

  • сыр твёрдый (чеддер или моцарелла) — 150 г,

  • сметана — 50 г,

  • укроп свежий — 30 г,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • масло сливочное — 20 г,

  • масло растительное — 10 г,

  • соль — 1 ч. л.,

  • перец чёрный молотый — 1/4 ч. л.

Приготовление

Тщательно мою картофель и накалываю его вилкой со всех сторон — так он лучше пропекается. Затем смешиваю растительное масло с частью соли и смазываю каждый клубень. Заворачиваю в фольгу и отправляю в духовку при 180°C примерно на 1,5 часа — картофель должен стать максимально мягким внутри.

Пока он запекается, готовлю начинку: мелко нарезаю ветчину и укроп, натираю сыр, чеснок измельчаю. Всё это смешиваю со сметаной, добавляю соль и перец — получается ароматная масса.

Готовый картофель слегка остужаю, разрезаю прямо в фольге и аккуратно достаю мякоть. Добавляю к ней сливочное масло и немного перца, разминаю до нежной текстуры. Затем соединяю пюре с начинкой и перемешиваю.

Картофельные лодочки слегка подсаливаю и щедро наполняю получившейся смесью. Отправляю обратно в духовку ещё на 20-25 минут, чтобы сверху появилась румяная корочка.

Примерное время приготовления: 2 часа

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящий лук к шашлыку.

