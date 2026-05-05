Праздник в режиме офлайн: петербуржцев предупредили о «цифровом детоксе» в День Победы

Петербург готовится отметить очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Город уже вовсю украшают, но в этом году празднование будет иметь свои особенности.
Почему может «глючить» интернет?
Если ваш телефон вдруг перестанет ловить 4G — не пугайтесь. Операторы «Мегафон» и Yota уже начали рассылать SMS с предупреждениями.
Из-за мер безопасности в местах массовых гуляний мобильный интернет может работать с перебоями или пропасть вовсе.
Что делать:
- Заранее скачайте офлайн-карты города.
- Договаривайтесь о месте встречи с близкими заранее, не надеясь на мессенджеры.
- Если нужно быть на связи, ищите открытый Wi-Fi в кафе.
- Обычные звонки должны работать нормально.
Где получить Георгиевскую ленточку
Символ праздника в этом году будут раздавать сотнями тысяч. Волонтеров можно будет встретить у станций метро:
8 мая — с 17:00 до 19:00. Важное напоминание: ленту принято крепить на одежду с левой стороны, у самого сердца.
Главные события 9 мая
Праздничный день расписан буквально по минутам. Вот основные точки притяжения:
- Факелы на Стрелке. В 9:00 на Ростральных колоннах зажгут огонь. Факелы будут гореть дважды: утром (до полудня) и вечером (с 19:00 до 23:00). Это всегда выглядит очень красиво и торжественно.
- Парад на Дворцовой. Начало ровно в 10:00. По площади пройдут войска и проедет техника. Кстати, в этом году обещают показать много ретро-машин из коллекции «Ленрезерва».
- Выстрел и гулянья. В полдень в Петропавловской крепости бахнет пушка. После этого там же начнется праздничный концерт, который продлится до вечера.
О чем стоит знать заранее (полезные советы)
- Транспорт: Центр города будет перекрыт с самого утра. Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» могут работать только на выход или закрываться из-за наплыва людей. Лучше передвигаться пешком.
- Безопасность: На входе к Дворцовой площади и в Петропавловку будут стоять рамки. Оставьте дома большие рюкзаки и лишние металлические предметы — так вы пройдете досмотр гораздо быстрее.
- Погода: Петербург в начале мая непредсказуем. Даже если светит солнце, у Невы будет дуть холодный ветер. Обязательно возьмите ветровку или шарф.
Праздник обещает быть душевным и масштабным. Главное — заранее продумать маршрут и не терять друг друга из виду.