Ризеншнауцер-исключение и бананы на 12 миллиардов: как 112 собачьих носов охраняют Петербург

При помощи собак Северо-Западного таможенного управления в прошлом году выявлено свыше 1,12 тыс. преступлений.

Пока ученые создают сложные сканеры и датчики, на таможне Петербурга продолжают доверять «технологии», проверенной веками. Речь о собачьих носах.

В 2025 году четвероногие сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) показали впечатляющие результаты, сообщает "Деловой Петербург".

Рекорды на четырех лапах

Прошлый год стал для кинологов по-настоящему «урожайным». Собаки помогли раскрыть более 1100 преступлений и нарушений. Это больше, чем годом ранее.

Итог работы впечатляет: 166 уголовных дел и почти тысяча административных протоколов. Для собак это просто игра в «найди мячик», а для государства — безопасность границ.

Не только овчарки

В штате СЗТУ служат 112 собак. Мы привыкли видеть в форме суровых немецких овчарок, но на таможне важна специализация:

Лабрадоры и овчарки отлично работают с крупными грузами.

отлично работают с крупными грузами. Русские спаниели (например, знаменитая Ривьера из Пулково) — маленькие и юркие. Они легко пролезают под сиденья самолетов или в узкие щели.

(например, знаменитая Ривьера из Пулково) — маленькие и юркие. Они легко пролезают под сиденья самолетов или в узкие щели. Ризеншнауцер — редкий гость на службе, но в Пулковской таможне работает и такой красавец.

Что ищут «хвостатые таможенники»?

Собачий нос в тысячи раз чувствительнее человеческого. Собак тренируют на разные запахи, и список запрещенки огромен:

Наркотики и психотропные вещества. Пачки наличных денег (да, у типографской краски свой запах). Сигареты и оружие. Объекты СИТЕС — это редкие животные, кораллы или растения, которые пытаются вывезти незаконно.

Собаки проверяют всё: от огромных морских контейнеров и поездов до личных сумок пассажиров в аэропорту.

Миллиарды в бананах: громкое дело

Самая яркая история 2025 года произошла в Большом порту Петербурга. Из Южной Америки приплыл груз бананов. С виду — обычные фрукты. Но спаниели Бим и Веня явно что-то почувствовали.

Оказалось, среди коробок спрятали более 800 килограммов кокаина. На черном рынке такая партия стоит 12 миллиардов рублей. Благодаря двум маленьким собакам огромный канал контрабанды был перекрыт.

Как их тренируют

Многие думают, что служебных собак специально подсаживают на запрещенные вещества. Это миф. Для собаки поиск — это просто весёлая игра.

Тренеры используют любимую игрушку (апорт). Сначала собака ищет мячик, а потом к мячику подкладывают имитатор запаха. В итоге пес ищет не наркотики или деньги, а свой любимый мяч. Нашел запах — получил игру и похвалу от хозяина.

Жизнь на пенсии

Служба длится в среднем 8–9 лет. Когда собака начинает уставать и терять остроту нюха, её отправляют на заслуженный отдых.

Чаще всего кинологи забирают своих напарников домой. После карьеры грозные грозы контрабандистов превращаются в обычных домашних любимцев, которые обожают спать на диване и гулять в парке.

Технологии идут вперед, но заменить живой нос и преданные глаза пока не удалось ни одной машине.