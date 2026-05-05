Праздники под угрозой отмены: синоптик рассказал о резких изменениях погоды на 9 мая
Праздники под угрозой отмены: синоптик рассказал о резких изменениях погоды на 9 мая

Опубликовано: 5 мая 2026 09:34
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Прогноз погоды на День победы для столицы и регионов России.

Пока большинство россиян радуются долгожданному теплу, синоптики предупреждают о резких изменениях погоды к концу недели.

Так, уже в субботу, 9 мая, Москву накроет атлантический циклон с проливными дождями, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, с 6 утра на столицу может обрушиться до 44 % месячной нормы осадков. При этом наибольшая интенсивность дождей ожидается вечером 9 мая.

Кроме того, порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду, а температура опустится до +9…+14 градусов днём.

Центральная часть России и Новосибирск

В Нижнем Новгороде температура днём 9 мая достигнет +18 градусов, однако погода будет пасмурной — с утра и до конца дня ожидаются дожди.

Похожая погода ожидается в Рязани, Туле и Брянске.

В Новосибирске на День Победы ожидаются грозы и проливные дожди. При этом столбики термометра поднимутся днём до +20 градусов. А вот в Екатеринбурге резко похолодает до +8, однако осадки ожидаются только утром, и то кратковременные.

Ранее мы писали о том, какая погода ждёт Санкт-Петербург в День Победы.

