Российский поселок, в котором нет дорог и машин: находится на краю света - как тут живут люди

Поселок, в котором численность населения доходит до 1800 человек

В России еще остались населенные пункты, добраться до которых - целое испытание. Тут нет дорог, привычных удобств, но люди продолжают в них жить. Одним из таких мест является Юкагир. Он находится на берегу сурового моря Лаптевых.

Особенность Юкагира

Местные дети никогда не видели автомобилей, так как на территории поселка их нет. Здесь отсутствуют дороги, правила дорожного движения. Жители населенного пункта пользуются только снегоходами и собачьими упряжками.

"Добраться сюда - уже настоящее приключение. Это край географии, где навигатор шалит, а расстояние измеряется не километрами, а днями пути. Даже продукты сюда завозят раз в год - караван тракторов пробивает путь бульдозерами сквозь снежную целину, рискуя уйти под лед", - сообщил канал "Путешествия со смыслом".

"Золотая лихорадка" поселка

Это явление связано не с золотом, а с поиском бивней мамонтов. Летом местные жители отправляются в тундру, где прямо под ногами находят частицы истории. Позже жители Юкагира занимаются продажей этих бивней.

Наследие полярных экспедиций

Во время нахождения в Юкагире путешественник познакомился с местной мастерицей, которая шьет традиционные унты из шкур оленей. Женщина оказалась правнучкой легендарного погонщика собак Конона Томского.

"Конон Томский был тем самым проводником, который в 1900–1902 годах вел сквозь опасные льды Русскую полярную экспедицию. Он был «глазами и ушами» барона Эдуарда Толля, искавшего мифическую Землю Санникова. И он же сопровождал молодого лейтенанта Александра Колчака", - рассказывает источник.

Местные жители бережно относятся к своей истории, поэтому с удовольствием делятся подробностями. На данный момент в поселке проживает не более 1800 человек, но население не особо уменьшается. Даже после обучения, женитьбы сюда возвращаются люди, так как они ценят своих предков, которые жили здесь еще во времена мамонтов. Это подчеркивает силу местного населения.

